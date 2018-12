Sorteggio Ottavi Champions League: data, orario, come funziona

Juventus e Roma conosceranno finalmente le avversarie degli ottavi di Champions League: arriva il momento clou, il sorteggio.

Napoli e Inter sono cadute all'ultimo turno di Champions League, scivolando in Europa League. Nonostante l'ultima sconfitta sono comunque approdate agli ottavi, invece, Juventus e Roma. Il momento più atteso da tutti i tifosi è praticamente arrivato: bianconeri e giallorossi conosceranno gli avversari della prima fase ad eliminazione diretta.

La Champions League entra nel vivo con gli ottavi di finale, con lo stesso copione dello scorso anno per il calcio italiano: Roma e Juventus nuovamente al primo turno dentro-fuori, proprio come nel 2017. Con la speranza, per entrambe, di spingersi oltre i risultati maturati nella passata edizione.

SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: DATA E ORARIO

Il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2018/2019 si svolgerà lunedì 17 dicembre in quel di Nyon, Svizzera. Per conoscere il destino delle sedici migliori squadre d'Europa appuntamento dalle ore 12:00.

SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: COME FUNZIONA

Nella prima fase ad eliminazione diretta della Champions 18/19 non ci saranno, come di consueto, accoppiamenti liberi. Non sarà possibile sfidare una squadra già affrontata durante la fase a gironi, nè della stessa nazionalità. I club di prima fascia, ovvero quelli che hanno vinto il proprio gruppo, sfideranno quelli arrivati secondi. I vincitori della fase a gironi giocheranno la prima partita degli ottavi il 12-13 o 19-20 febbraio, per poi ospitare la gara di ritorno tra le mura casalinghe il 5-6 o 12-13 marzo.

FASCE SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

PRIMA FASCIA: Juventus, Barcellona, Borussia Dortmund, Bayern Monaco, PSG, Porto, Manchester City, Real Madrid

SECONDA FASCIA: Roma, Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke, Ajax, Lione, Manchester United

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

Il sorteggio degli ottavi di Champions terrà incollati davanti allo schermo milioni di persone. Sarà possibile assistervi in tv su Sky Sport 24 e in streaming su Sky Go grazie a tablet, pc o smartphone. Diretta testuale inoltre qui su Goal, così da conoscere dettagliatamente le avversarie di Juventus e Roma. Infine il sorteggio sarà anche disponibile sul sito ufficiale dell'UEFA.