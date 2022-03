Sorteggio Mondiali 2022, fasce per i gironi della fase finale e come funziona

Ci siamo, manca poco al momento più atteso dai tifosi di tutto il mondo. I fans delle Nazionali qualificatesi ai Mondiali 2022 in Qatar, ma non solo, conosceranno il gruppo in cui la propria Nazionale giocherà il torneo asiatico in programma il prossimo novembre. Come di consueto, otto gironi, quattro rappresentative per ognuno.

Ultimo Mondiale a 32 squadre, in attesa dell'allargamento di USA-Canada-Messico 2026 che porterà il conto a 48, il torneo che arriverà tra appena sette mesi sarà disegnato con il sorteggio in programma a Doha, Qatar. Insieme ai gironi sarà creato anche il tabellone, così da portare a quali eventuali sfidanti ci potrebbero essere subito nella fase ad eliminazione diretta.

Al momento del sorteggio saranno 29 le squadre presenti: 3 avranno la possibilità di giocare i Mondiali solamente in seguito, in virtù degli ultimi spareggi che si giocheranno solamente a giugno (uno, quello tra Galles e Austria o Ucraina non ha ancora una data).

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO DEI MONDIALI

Le Nazionali vengono divise in quattro fasce come di consueto: nella prima ci sarà il Qatar paese ospitante, più le sette migliori rappresentative del ranking UEFA. Questo sarà fondamentale anche relativamente alla seconda, terza e quarta fascia. Ogni gruppo potrà ospitare un massimo di due nazionali europee. Nella quarta fascia ci saranno le squadre provenienti dagli spareggi dei prossimi mesi.

LE FASCE DEL SORTEGGIO

Qatar, Brasile, Belgio, Francia, Argentina, Inghilterra, Spagna più una da determinare (Portogallo se qualificato, altrimenti Olanda). Olanda, Danimarca, Germania, Svizzera, Uruguay, Croazia (se Portogallo qualificato, altrimenti una andrà al posto dei lusitani in prima fascia) Giappone, Iran, Serbia, Corea del Sud più quattro da determinare Otto da determinare (una tra Galles/Scozia/Ucraina, vincente spareggio Nordcentroamericano-Oceania, vincente spareggio Asia-Sudamerica)

Qualificate, tra terza e quarta fascia: Ecuador, Arabia Saudita e Canada