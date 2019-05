Sorrentino punge il Chievo: "Mi sarei immaginato un finale diverso"

Stefano Sorrentino, alla vigilia di Chievo-Sampdoria, amaro su Twitter dopo l'accantonamento: "Mi sarei immaginato un finale diverso".

Stefano Sorrentino mastica amaro. L'accantonamento voluto dalla società e da Di Carlo dopo la retrocessione in Serie B del , porta l'estremo difensore ad esternare tutta la propria delusione per non poter salutare i propri tifosi nel match con la .

Il club clivense, in seguito alla matematica discesa nel campionato cadetto arrivata diverse settimane fa, ha deciso di dare spazio ai giovani dando vita ad una sorta di 'epurazione' che ha interessato le pedine più esperte della rosa.

Tra queste capitan Sorrentino, il quale si sfoga su Twitter alla vigilia di Chievo-Samp in programma domenica ad ora di pranzo.

"Mi sarebbe piaciuto indossare questi guanti domani. Salutare i tifosi, i compagni. 271 presenze con questa maglia. Mi sarei immaginato un finale diverso . Un finale con ‘Gli occhi della Tigre’".

Nonostante l'amarezza per l'esclusione in pianta stabile dai convocati, Sorrentino conclude però il proprio pensiero riservando parole dolci alla società con cui ha condiviso anni di gioie e 'dolori'.