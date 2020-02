L'attacco di Sordo ad Allegri: "Dopo il coma non si è fatto vedere"

L’ex centrocampista del Milan, Sordo, attacca Allegri: “Dopo il coma mi aspettavo un messaggio, ma non si è fatto né vedere né sentire”.

Ha chiuso la sua carriera nel 2004 all’Aglianese, dopo aver vinto in precedenza, tra le altre cose uno Scudetto, una Coppa ed un Campionato Europeo con l’Italia U21, la sua partita più importante la però giocata poco dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.

Gianluca Sordo, ex centrocampista con un passato nel e nel , nel 2005 venne colpito alla testa nel corso di una rissa all’interno di un locale di Marina di Massa e a seguito di quel colpo finì in coma.

A distanza di anni dall’accaduto, Sordo si è messo il periodo più complicato della sua vita alle spalle, ma non ha dimenticato chi in quei momenti non gli è stato vicino. Intervistato ai microfoni di TMW Radio, l’ex centrocampista ha attaccato quello che è stato il suo ultimo allenatore, Massimiliano Allegri, proprio perché reo di essere ‘sparito’ in una fase così delicata.

