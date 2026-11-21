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Numeri incredibili, sia per la Roma che per Donyell Malen, che a Parma ha segnato il primo poker della sua carriera.

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Dall'Inter a prima della sosta, Malen aveva segnato soltanto due goal in sette giornate e preso anche un cartellino rosso. Numeri quasi deludenti, considerando che nelle prime quattro partite di Serie A ne aveva fatti già sei.

Ma contro il Parma, Bobby si è rifatto con gli interessi, trascinando una Roma sempre più dominante offensivamente. Una Roma da record in Serie A.

NESSUNO HA SEGNATO COSI' TANTO DOPO 12 GIORNATE

Nell'era dei tre punti, nessuna squadra era mai riuscita ad avere questi numeri.

36 goal in 12 partite, praticamente tre a partita. Un record assoluto per la Serie A a questo punto del campionato.

Tra Udinese, Sassuolo e Parma, nello specifico, i giallorossi hanno realizzato 13 reti, più di quattro a partita. Impressionante.

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SOLO IL BARCELLONA SEGNA DI PIU'

In Europa la Roma non ha rivali, o quasi.

Soltanto il Barcellona ha fatto più goal della squadra di Gasperini: i blaugrana sono irraggiungibili con addirittura 48 reti segnate in 12 giornate, ma questa Roma sta provando a tenere il passo.

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L'INCREDIBILE 2026 DI MALEN

Quattro goal al Parma, il primo poker in carriera, per salire a 12 goal in 11 partite giocate e riprendersi la vetta della classifica marcatori. I ducali sono tra l'altro diventati la sua vittima preferita in carriera: 6 goal in 2 partite, un incubo.

Il suo 2026 è sempre più clamoroso: 26 goal realizzati, uno ogni 86 minuti, il migliore in assoluto tra i top 5 campionati europei. Più di Raphinha, Mbappé e Kane, che seguono a 21 e a 20 reti.

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E con questi numeri, come preannunciato da Gasperini ad inizio stagione, pensare di superare il record stagionale di goal di Immobile e Higuain e in proiezione sicuramente alla portata.