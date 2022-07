Simeone non convocato per Hoffenheim-Verona: Napoli sullo sfondo

Il Verona ha escluso Giovanni Simeone dall'amichevole di sabato: il Napoli tenta di affondare il colpo per regalarlo a Spalletti.

Giovanni Simeone sembra essere sempre più lontano dal Verona. L'attaccante argentino, oggetto di un forte interesse da parte del Napoli, non è stato convocato dall'Hellas per l'amichevole che la squadra di Gabriele Cioffi disputerà domani, 23 luglio, contro i tedeschi dell'Hoffenheim.

Le motivazioni dell'esclusione non sono state specificate, ma arrivano proprio nei giorni in cui la trattativa tra il Verona e il Napoli è entrata nel vivo. Con il Cholito che potrebbe andare da Spalletti per ricoprire il ruolo di vice-Osimhen, oppure addirittura per prendere il suo posto, nel caso il mirino dei bavaresi si spostasse sul centravanti nigeriano dopo la cessione al Barcellona di Lewandowski.

L'operazione tra il Napoli e il Verona potrebbe concludersi attorno ai 16-17 milioni di euro: una cifra di poco inferiore a quella richiesta dai veneti e di poco superiore a quella offerta fino a questo momento dai partenopei.

Insomma, sono ore caldissime. E non soltanto dal punto di vista metereologico. In attesa di capire se affonderà il colpo anche per il compagno di squadra Barak, il Napoli tenta di arrivare alla fumata bianca per Simeone.

Intanto, come detto, contro l'Hoffenheim il Cholito non ci sarà. E dunque è possibile che il ruolo di punta centrale venga ricoperto da uno dei tre elementi acquistati dal Verona nelle ultime settimane: Djuric, Henry o Piccoli, arrivati rispettivamente da Salernitana, Venezia e Atalanta. Se tre indizi - o tre acquisti - fanno una prova, ecco che il futuro di Simeone è sempre più lontano dall'Hellas.

L'elenco dei convocati del Verona

PORTIERI

Berardi, Chiesa, Montipò

DIFENSORI

Amione, Ceccherini, Cetin, Coppola, Dawidowicz, Faraoni, Gunter, Magnani, Retsos, Terracciano

CENTROCAMPISTI

Barak, Cortinovis, Hongla, Ilic, Lazovic, Praszelik, Sulemana, Tameze, Veloso

ATTACCANTI

Bragantini, Djuric, Henry, Lasagna, Piccoli