Sesta giornata Serie A: le partite trasmesse da Sky e DAZN

La programmazione delle partite della 6ª giornata di Serie A trasmesse su Sky e DAZN.

A ruota con il turno infrasettimanale si giocherà la 6a giornata di , che avrà inizio sabato 28 settembre alle ore 15 con -



La partita verrà tramessa in esclusiva su Sky, così come l'altro anticipo delle 18 -. La giornata del sabato si conclude alle 20.45 con -, trasmessa in da DAZN e anche sul satellite su DAZN1.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Su DAZN e DAZN1 anche - di domenica alle 12.30 e - delle 15. Il resto delle partite verranno invece trasmesse su Sky, compreso il posticipo - e il monday night - .



Di seguito la programazzione completa:

SABATO 28 SETTEMBRE

Juventus-SPAL ore 15.00 - SKY

Sampdoria-Inter ore 18.00 - SKY

Sassuolo-Atalanta ore 20.45 - DAZN, DAZN1

DOMEN ICA 29 SETTEMBRE

Napoli-Brescia ore 12.30 - DAZN, DAZN 1

- ore 15.00 - SKY

Lecce-Roma ore 15.00 - DAZN, DAZN1

- ore 15.00 - SKY

- ore 18.00 - SKY

Milan-Fiorentina ore 20.45 - SKY

LUNEDi' 30 SETTEMBRE

Parma-Torino ore 20.45 - SKY