Sesko come Totti e Van Basten: goal al volo in Svezia-Slovenia

Il gioiello sloveno ha realizzato una rete meravigliosa con la nazionale nella sfida sul campo della Svezia: il classe 2003 del Salisburgo incanta.

I paragoni ormai si sprecano, lui non smette di stupire. Nella notte di Solna brilla la stella di Benjamin Sesko. Il talentuoso centrocampista offensivo del Salisburgo ha lasciato tutti a bocca aperta con la rete del momentaneo 1-0 nella sfida del Gruppo 4 della Lega B che vede impegnata la sua Slovenia sul campo della Svezia.

Nel corso del primo tempo, il 19enne sloveno ha sbloccato il risultato al minuto 28: lancio col contagiri del terzino dell'Empoli Stojanovic e conclusione al volo con il sinistro ad incrociare che non ha lasciato scampo al portiere svedese Olsen.

Il goal di Sesko è stato subito paragonato a quelli realizzati da grandi campioni in passato, come quello di Marco Van Basten il 25 giugno 1988 con l'Olanda all'Unione Sovietica in occasione degli Europei o quello di Francesco Totti contro la Sampdoria a Marassi il 26 novembre 2006.

Reti meravigliose di grandi campioni, come quella realizzata da Benjamin Sesko, il nuovo astro nascente del Salisburgo e della Slovenia, che continua a incantare il mondo intero.