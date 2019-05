Serie D, impresa Pergolettese: batte il Modena e va in Serie C

La Pergolettese batte a sorpresa il favorito Modena e torna in Serie C. Torna tra i professionisti anche l'Avellino, che ha battuto il Lanusei.

Si sono giocati oggi i due spareggi per la promozione dalla Serie D alla Serie C, con la sorpresa Pergolettese che ha sconfitto il più blasonata Modena.

Le due squadre sono arrivate prime a pari punti nel Girone D e come da regolamente si sono affrontate in uno spareggio sul campo neutro di Novara.

La Pergolettese è passata in vantaggio con la rete di Morello, salvo poi farsi raggiungere dal Modena con un autogoal di Bortoluz. Ma nel finale di primo tempo la squadra di Crema ha messo nuovamente il naso avanti con Franchi ed ha mantenuto il vantaggio sino alla fine.

Per la Pergolettese, che ha cambiato spesso nome nella sua storia, si tratta di un ritorno tra i professionisti dopo cinque anni. E' invece immediato il ritorno in Serie C dell'Avellino, che nell'altro spareggio non ha avuto problemi a battere il Lanusei.