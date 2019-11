Serie B, ufficiale l'introduzione del VAR: sarà utilizzato dai playoff

Anche la Serie B adotterà il VAR. Nei prossimi mesi sarà utilizzato in via sperimentale, diventerà effettivo con playoff e playout.

E’ stata un’assemblea che ha prodotto una novità importantissima, quella che si è tenuta nella scorse ore a Milano e che ha visto protagoniste le società di Serie B.

Con DAZN segui la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

A tre anni di distanza dalla sua introduzione in , anche nel campionato cadetto presto gli arbitri potranno contare sull’ausilio del VAR. La delibera approvata infatti, ha sancito che a partire dai prossimi Playoff e Playout del torneo, verrà utilizzato il Video Assistant Referee.

A confermarlo è stata la Lega B attraverso il suo profilo Twitter.

La #SerieBKT accresce il suo valore introducendo il VAR! Nel corso di questa stagione si svolgerà la fase di test che vedrà dai playoff/playout 19/20 e nella regular season delle successive l'utilizzo dello strumento che garantirà un maggiore prestigio al campionato cadetto pic.twitter.com/nc1gjnAKQN — Lega B (@Lega_B) November 19, 2019

“La Serie BKT accresce il suo valore introducendo il VAR! Nel corso di questa stagione si svolgerà la fase di test che vedrà dai playoff/playout 19/20 e nella regular season delle successive l'utilizzo dello strumento che garantirà un maggiore prestigio al campionato cadetto”.

L’utilizzo del VAR partirà in realtà già nel corso sella regular season di questo torneo, ma sarà ‘offline’. Questo vuol dire che verrà usato a partire dal girone di ritorno in via sperimentale al fine di formare formare gli arbitri e che poi verrà adottato in maniera fissa ed effettiva a partire proprio da Playoff e Playout.