Serie B, Trapani-Salernitana 0-1: Kiyine su rigore, Ventura vola

Un rigore di Kiyine consente alla Salernitana di espugnare il campo del Trapani: la squadra di Ventura è ad un punto dalla vetta.

Dopo le sfide del sabato, la quarta giornata di Serie B viene chiusa dal posticipo tra Trapani e . A sorridere è la squadra di Ventura, vittoriosa per 1-0 grazie ad un rigore di Kiyine.

L'ex centrocampista del , acquistato in estate dalla e girato in prestito ai granata, al 72' decide il match dal dischetto - penalty concesso per un mani di Scognamillo - condannando i siciliani alla sconfitta. La numero 4 in altrettante partite, che lasciano il Trapani a quota zero in classifica.

Classifica invece floridissima per la Salernitana, al quarto posto ad un solo punto dal duo di testa composto da ed Entella. La cura Ventura funziona.

SERIE B, 4ª GIORNATA

FROSINONE-VENEZIA 1-1 [54' Capello (V), 65' Capuano (F)]

BENEVENTO-COSENZA 1-0 [93' Armenteros]

CREMONESE-CROTONE 2-1 [22' Ceravolo (CRE), 28' Zanellato (CRO), 43' Palombi (CRE)]

EMPOLI-CITTADELLA 1-0 [4' rig. La Gumina]

JUVE STABIA-ASCOLI 1-5 [46', 55' Da Cruz (A), 61' Cissé (J), 79' Chaija (A), 82' rig. Ardemagni (A), 89' Pucino (A)]

LIVORNO-PORDENONE 2-1 [21' Agazzi (L), 55' Strizzolo (P), 68' Marras (L)]

PESCARA-ENTELLA 1-1 [32' Schenetti (E), 73' Memushaj (P)]

SPEZIA-PERUGIA 2-2 [6' Buonaiuto (P), 22' Capradossi (S), 30' rig. Ricci M.(S), 90' Iemmello (P)]

CHIEVO-PISA 2-2 [18' e 56' Marconi (P), 69' Segre (C), 78' Dickmann (C)]

TRAPANI-SALERNITANA 0-1 [72' rig. Kiyine]