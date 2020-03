Serie B, i risultati - Benevento inarrestabile, Frosinone fermato

Vincono Pordenone, Salernitana e Crotone, lotta per la Serie A sempre più avvincente. Essenziale successo del Trapani in coda.

Nuova giornata di Serie B, nuova vittoria del . E' oramai questione di tempo, o almeno sembrerebbe, prima di rivedere il Benevento in . La squadra di Inzaghi, infatti, ha battuto anche il in trasferta, staccandosi ulteriormente da secondo e terzo posto.

Segui la Serie BKT in diretta streaming su DAZN

Mentre la Serie A è nel caos, la B gioca tutta la giornata senza rinvii, seppur con due gare a porte chiuse: in una di queste l' è riuscito ad ottenere un successo fondamentale in casa della , mentre il Pordenone ha avuto la meglio di misura sulla Stabia.

Altre squadre

Il Benevento è a +20 sul terzo posto visto il successo del in extremis contro il Pisa, mentre il non è riuscito a sorpresa a superare il fanalino di coda , impattando per 2-2 ma rimanendo comunque al secondo posto. Successi fondamentali per e , nuovamente ad un passo dal secondo posto che porta alla qualificazione diretta in Serie A.

- e - si giocheranno mercoledì, così da chiudere il 27esimo turno di Serie A.

SERIE B, 27ª GIORNATA

LIVORNO-FROSINONE 2-2 [15' Ferrari (L), 31' Citro (F), 50' Del Prato (L), 69' Dionisi (F)]

COSENZA-CITTADELLA 0-2 [50' Stanco (CI), 74' Vita (CI), 91' Asencio (C)]

CROTONE-PISA 1-0 [94' Simy]

PERUGIA-BENEVENTO 0-2 [44' Caldirola (B), 78' Insigne (B), 91' Melchiorri (P)]

PORDENONE-JUVE STABIA 2-1 [32' Gavazzi (P), 74' rig. Di Mariano (J), 83' Strizzolo (P)]

TRAPANI-ENTELLA 4-1 [23' aut. Coulibaly (E), 63' Evacuo (T), 71' Pettinari (T), 89' Taugourdeau (T), 94' Scaglia (T)]

CREMONESE-EMPOLI 2-3 [27' Ravanelli (C), 35' Sierralta (E), 39' Parigini (C), 44. rig. Mancuso (E), 58' Bajrami (E)]

SALERNITANA-VENEZIA 2-0 [45' rig. Kiyine, 69' Karo]

ASCOLI-CHIEVO mercoledì ore 18:50

SPEZIA-PESCARA mercoledì ore 21