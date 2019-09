Serie B, Pordenone-Spezia 1-0: Barison decisivo

Torna il campionato di Serie B: nel primo match ci ha pensato Barison a regalare al Pordenone la seconda vittoria in campionato.

Dopo la sosta delle Nazionali, riparte, alla pari della A, anche il campionato di Serie B. Nel consueto anticipo del venerdì sono scese in campo Pordenone e , prima gara per un terzo turno che si chiuderà lunedì con il posticipo tra e .

Con DAZN segui la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo successo in campionato per la neo-promossa Pordenone, che ha superato di misura lo Spezia, alla seconda sconfitta in tre gare. Decisivo per i neroverdi il difensore goleador Barison, che sigla la seconda rete del suo campionato con un bel colpo di testa.

Partita equilibrata quella andata in scena alla Dacia Arena, in cui il Pordenone è comunque risultato più cinico ed abile a sfruttare l'occasione giusta per ottenere altri tre punti in classifica: nuovamente tra le mura amiche dopo il successo a sorpresa contro il .

Serie B, il programma della terza giornata:

PORDENONE-SPEZIA 1-0 [49' Barison]

ASCOLI-LIVORNO, sabato ore 15

CITTADELLA-TRAPANI, sabato ore 15

ENTELLA-FROSINONE, sabato ore 15

PERUGIA-JUVE STABIA, sabato ore 15

VENEZIA-CHIEVO, sabato ore 18

COSENZA-PESCARA, domenica ore 15

CROTONE-EMPOLI, domenica ore 15

PISA-CREMONESE, domenica ore 21

SALERNITANA-BENEVENTO, lunedì ore 21