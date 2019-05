Serie B, Cittadella-Verona 3-0: sorpasso in zona playoff

Il Cittadella non ha problemi nel superare il Verona, spazzato via con un secco 3-0: scaligeri attualmente fuori dalla zona playoff.

Esordio non fortunato per Aglietti sulla panchina del , battuto in malo modo nel derby veneto dal : 3-0 maturato tutto nel primo tempo e conseguente uscita dalla zona playoff per l'Hellas, superato di un punto proprio dagli avversari odierni.

Padroni di casa in vantaggio con una girata dall'interno dell'area piccola di Diaw, il raddoppio è invece opera di Moncini che sfrutta al meglio un cross di Benedetti e di testa fumina Silvestri anticipando il diretto marcatore Balkovec.

A calare il definitivo tris è Iori con un bell'inserimento sul secondo palo che spedisce il Cittadella al settimo posto a quota 50 punti, uno in più del Verona nono e ridimensionato dal quarto ko nelle ultime cinque gare di campionato. Espulso Faraoni per somma di amminizioni poco prima dell'ora di gioco.

SERIE B, 37ª GIORNATA - CLASSIFICA

ASCOLI-PALERMO 1-2 [60' Moreo (P), 63' Addae (A), 86' Haas (P)]

CREMONESE-BRESCIA 0-0

SPEZIA-CROTONE 2-0 [25' Galabinov, 81' Bidaoui]

VENEZIA-PESCARA 2-2 [21' Brugman (P), 30' rig. Domizzi (V), 75' Mancuso (P), 90' rig. Domizzi (V)]

CITTADELLA-VERONA 3-0 [21' Diaw, 32' Moncini, 41' Iori]

BENEVENTO-PADOVA domenica ore 15

LIVORNO-CARPI domenica ore 15

SALERNITANA-COSENZA domenica ore 21

FOGGIA-PERUGIA lunedì ore 21

Riposa: