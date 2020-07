Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

Tutte le informazioni sulle partite odierne della 32ª giornata di Serie A, con l'Inter in campo: gli orari d'inizio e dove vederle in tv e streaming.

La 32ª giornata di si chiude questa sera a San Siro: l' ospita il nel posticipo del lunedì.

Di seguito tutto sulle partite odierne del turno di campionato in corso: dagli orari d'inizio, a dove vederle in diretta e .

Inter-Torino è il posticipo del lunedì che va a chiudere la 32ª giornata di Serie A. Il match andrà in scena alle ore 21:45. La trasmissione del match è affidata a Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A e Sky Sport (202 e 251 del satellite). La partita sarà anche disponibile in diretta streaming attraverso la piattaforma SkyGo , oppure tramite Now TV , i servizi di streaming di Sky.

Altre squadre

L'Inter affronta il match con l'obiettivo di scavalcare l' e raggiungere la al secondo posto in classifica. Il Torino cerca punti preziosi per staccare la zona rossa, con e in risalita.