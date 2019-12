Serie A, le nominations per il 'Calciobidone' del 2019: ci sono Icardi, Higuain e Schick

Ecco i nominati per il tradizionale premio di 'Calciobidone' del 2019: spiccano i nomi di Higuain e Icardi, anche Schick, Suso e Nainggolan in lista.

Il portale 'Calciobidoni.it', che ogni anno si dedica solo ed esclusivamente ai flop ed ai peggiori giocatori che passano dal calcio italiano, ha reso note le nominations per il premio meno ambito del calcio italiano: quello di 'Calciobidone' del 2019.

Proprio nel giorno in cui verrà premiato a Parigi il miglior giocatore del mondo con il Pallone d'Oro, vengono resi noti i candidati al premio di 'bidone' dell'anno della . La lista dei candidati è stata stilata da una giuria selezionatrice con all'interno nomi del calibro di Ivan Zazzaroni, Xavier Jacobelli e Darwin Pastorin. Fra i candidati per l'edizione del 2019 ci sono diversi nomi eccellenti.

Nella 'Flop Ten', infatti, ci sono tre giocatori dell' quali Icardi, Perisic e Nainggolan e tre giocatori del della passata stagione: Higuain, Suso e Calhanoglu. La squadra con più giocatori in lista, e che completa la Flop Ten, è la con ben 4 giocatori fra cui Olsen, Pastore, Schick e Kalinic.

Proprio Kalinic è il detentore del titolo come Flop del 2018, quando vestiva la maglia del Milan. Al sondaggio per eleggere il 'bidone' della passata stagione è possibile partecipare sul sito 'Calciobidoni.it' ed a gennaio ci sarà la proclamazione di quello che sarà l'erede del croato per il premio meno ambito del calcio italiano.