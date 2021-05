Serie A, 35ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

I granata la sbloccano all'86' ma vengono raggiunti dopo appena 2' dalla rete dell'esterno. Atalanta show a Parma. Cagliari corsaro a Benevento.

Marcatori: 15' Zielinski, 23', 44' Osimhen, 64' Piccoli, 79' Lozano

SPEZIA (4-3-3): Provedel 5.5; Vignali 5, Chabot 5, Ismajli 5, Marchizza 6; Ricci 6, Estevez 5 (78' Acampora 6), Maggiore 5.5; Verde 5 (46' Piccoli 6.5), Agudelo6 (78' Saponara SV), Gyasi 5.5 (68' Farias 6).

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Manolas 6, Rrahmani 6.5, Hysaj 6 (69' Mario Rui 6); Fabian 6, Demme 6; Politano 6.5 (76' Lozano 6.5), Zielinski 7 (69' Mertens SV, 76' Elmas SV), Insigne 7; Osimhen 7.5 (84' Petagna SV).

Arbitro: Irrati

Ammoniti: Hysaj, Ricci, Estevez, Vignali, Osimhen

Espulsi: -

Marcatori: 23' De Paul (U), 83' rig. Orsolini (B)

UDINESE (3-5-1-1): Musso 5; Becao 6.5 (42' De Maio 6), Bonifazi 6, Nuytinck 6; Molina 6, De Paul 7, Walace 5.5, Arslan 6.5 (83' Forestieri sv), Larsen 6; Pereyra 6; Okaka 5.5.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Tomiyasu 6, Danilo 5.5, Soumaoro 5.5, Dijks 6; Schouten 5.5 (61' Svanberg 6), Soriano 5.5; Skov Olsen 5 (61' Orsolini 6.5), Vignato 5.5, Barrow 5 (61' Sansone 6); Palacio 5.

Arbitro: Santoro

Ammoniti: Schouten (B), Walace (U)

Espulsi: -

Marcatori: 4' Gagliardini (I), 26' Sanchez (I), 34' Keita (S), 36' Sanchez (I), 61' Pinamonti (I), 70' Martinez (I) rig.

INTER (3-5-2): Handanovic 6 (46' Radu 6); D'Ambrosio 6, Ranocchia 6.5, Bastoni 6; Hakimi 7.5, Vecino 6.5, Eriksen 6.5 (55' Brozovic 6), Gagliardini 7 (61' Barella 6.5), Young 6.5; Lautaro Martinez 6.5 (73' Sensi 6), Sanchez 7.5 (55' Pinamonti 6.5)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 5.5, Tonelli 5 (46' Yoshida 6), Colley 5, Augello 5; Candreva 6, Thorsby 5.5 (46' Ekdal 5.5), Adrien Silva 5, Jankto 5.5 (46' Damsgaard 5.5); Ramirez 5 (46' Verre 5), Keita 6 (73' Quagliarella 5.5)

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Tonelli (S), Adrien Silva (S)

Espulsi: -

Marcatori: 32’ Vlahovic, 89’ Vlahovic

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 7; Milenkovic 6,5, Pezzella 6, Caceres 6; Venuti 6, Castrovilli 7 (91’ Martinez Quarta s.v.), Pulgar 6,5, Bonaventura 6 (73’ Amrabat 6), Biraghi 6,5; Ribery 7 (85’ Kouamé s.v.), Vlahovic 8. All. Iachini

LAZIO (3-5-2): Reina 6; Marusic 6, Acerbi 5,5, Radu 5,5 (75’ Muriqi 6); Lazzari 5,5 (64’ Luiz Felipe 5), Milinkovic-Savic 5,5, Lucas Leiva 5 (64’Cataldi 5,5), Luis Alberto 5,5 (76’ Akpra Akpro 6), Lulic 6 (64’ Pereira 4); Correa 5, Immobile 5. All. Inzaghi

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Venuti (F), Acerbi (L), Vlahovic (F), Pezzella (F), Lucas Leiva (L), Radu (L), Luiz Felipe (L), Pereira (L), Akpa Akpro (L)

Espulsi: Pereira

GENOA-SASSUOLO 1-2

Il Sassuolo continua a coltivare il sogno Europa vincendo anche in casa del Genoa. Tre punti fondamentali per la truppa De Zerbi che - in attesa di Roma-Crotone - scavalca momentaneamente i giallorossi al settimo posto, valevole la qualificazione alla neonata Conference League. I neroverdi la sbloccano alle porte del primo quarto d'ora di gioco quando la genialata di Traorè premia il blitz di Raspadori che controlla di gran carriera prima di sentenziare Perin con il destro. Alla mezz'ora il Genoa risale in superficie e in transizione trova il pari con Zajc. Gioia che viene prontamente vanificata dal on-field review di Mariani che ravvisa un precedente fallo ai danni di Locatelli e annulla. La partita scivola via sul filo dell'equilibrio, ma a 25' dal traguardo la "follia" di Masiello manda in porta Berardi che griffa lo 0-2. Nel finale reazione d'orgoglio da parte del Grifone, capace di dimezzare il gap grazie allo splendido sigillo di Zappacosta. Rete buona per le statistiche e nulla più: il Sassuolo vince e continua a sognare, mentre il Genoa rimane, per ora, a +5 sulla zona pericolo.

Marcatori: 14' Raspadori, 66' Berardi, 85' Zappacosta

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Ghiglione (46' Shomurodov), Zajc (75' Pjaca), Badelj, Behrami (68' Cassata), Zappacosta; Pandev (68' Rovella), Destro (68' Scamacca). All. Ballardini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli (81' Bourabia), M. Lopez; D. Berardi (81' Caputo), Djuricic (57' Defrel), H.J. Traoré (71' Haraslin); Raspadori (72' Obiang). All. De Zerbi

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Zappacosta (G), Cassata (G)

Espulsi: -

Marcatori: 1' Lykogiannis, 17' Lapadula, 64' Pavoletti, 93' Joao Pedro

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli (71' Letizia), Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj (71' Improta), Schiattarella (66' Viola), Ionita; Insigne (66' Gaich), Caprari (76' Di Serio); Lapadula. All. F. Inzaghi

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin (88' Rugani), Deiola (88' Duncan), Nainggolan, Lykogiannis (76' Asamoah); João Pedro, Pavoletti (94' Cerri). All. Semplici

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Schiattarella (B), Pavoletti (C), Tello (B), Deiola (C)

Espulsi: -

Marcatori: 12' Malinovskyi, 52' Pessina, 77' e 86' Muriel, 78' Brunetta, 88' Sohm, 93' Miranchuk

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Alves, Gagliolo (80' Conti); Grassi (61' Valenti), Sohm, Kurtic; Kucka (76' Camara), Cornelius (76' Brunetta), Gervinho (61' Pellè). All. D'Aversa

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens (68' Hateboer); Ilicic (46' Pessina), Malinovskyi (58' Miranchuk); Zapata (46' Muriel). All. Gasperini

Arbitro: Giua

Ammoniti: Grassi (P), Hateboer (A)

Espulsi: -

VERONA-TORINO 1-1

Succede tutto nel finale tra Verona e Torino: all'86' la sblocca il Toro grazie al blitz aereo di Vojvoda su assist al bacio di Ansaldi. Sembra la rete ipoteca sull'operazione salvezza dei granata ma a due giri dal 90' è il mancino al veleno di Dimarco a griffare il definitivo 1-1.

Marcatori: 86' Vojvoda, 88' Dimarco

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz (46' Magnani), Ceccherini (71' Dimarco), Gunter; Faraoni, Barak, Ilic, Lazovic, Zaccagni (57' Colley), Salcedo (57' Lasagna), Kalinic. All. Juric.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, N'Koulou (51' Lyanco), Buongiorno; Vojvoda, Rincon (58' Lukic), Mandragora, Verdi (59' Baselli), Ansaldi; Sanabria (78' , Belotti (78' Zaza). All. Nicola

Arbitro: Massa

Ammoniti: Dawidowicz (V), N'Koulou (T), Gunter (V), Vojvoda (T), Kalinic (V), Mandragora (T)

Espulsi: -