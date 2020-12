Serie A, 14ª giornata: pronostici, consigli e statistiche

Analizziamo le quattro partite principali del 14° turno di Serie A: come arrivano le big a questa giornata di campionato.

Quattordicesimo turno di e ultimo appuntamento dell'anno solare di un campionato equilibratissimo al vertice. Analizziamo nel dettaglio le quattro sfide principali per capire come arrivano le rispettive squadre all'appuntamento.

JUVENTUS-FIORENTINA

Il poker sul campo del ha certificato la netta crescita di una che migliora di partita in partita. La formazione di Pirlo insegue la vetta a quattro punti dal : a arrivano gli eterni rivali della , squadra in netta difficoltà dopo una prima parte di stagione turbolenta.

Si tratta infatti addirittura del peggior inizio di sempre della squadra viola in Serie A: 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte per i toscani, che si aggrappano alle reti di Vlahovic e alla fantasia di Ribery in un 3-5-2 più coperto ed equilibrato.

Altre squadre

Il pronostico va a favore della Juventus, che si è aggiudicata ben 8 successi negli ultimi dieci precedenti con una sola sconfitta e un pareggio. Pirlo punta ancora sulla collaudata coppia Ronaldo-Morata.

VERONA-INTER

Trasferta complicata per l' in un campo delicato come quello del : la squadra di Conte è però in gran forma e arriva da ben sei vittorie di fila. L'inseguimento al Milan passa per i goal di Lukaku e Lautaro Martinez, ma anche per la velocità di Hakimi e la grinta di Vidal.

Emergenza nel reparto offensivo invece per un Verona reduce da risultati altalenanti: Juric dovrà affidarsi a Colley come punto di riferimento centrale. Il pronostico va dunque tutto a favore dei nerazzurri, che negli ultimi 19 incontri con gli scaligeri non hanno mai perso. L'ultimo ko risale infatti al 1992.

MILAN-LAZIO

Ancora tante assenze per la capolista Milan, che dopo i forfait di Ibrahimovic e Rebic in avanti deve fare i conti con l'emergenza a centrocampo: Kessie è squalificato, Bennacer è out per infortunio e anche Tonali rischia: pronto dunque Calabria per tornare alle origini nel ruolo di mediano.

Qualche assenza anche per la con gli acciaccati dell'ultimo turno Acerbi e Correa: Inzaghi punterà ancora su Caicedo come partner offensivo di Immobile. Una sfida che si presenta molto equilibrata con un pronostico del tutto incerto.

L'ultimo confronto si è chiuso con un netto 0-3 per il Diavolo in casa dell'Aquila, che però si è imposta nelle ultime due trasferte a Milano. Con una giornata d'anticipo il Milan chiude il 2020 nettamente in testa alla classifica dell'anno solare, allungando la striscia di risultati utili consecutivi a 25. 76 punti per Ibra e compagni a +6 dall'Inter e +8 da e Juventus.

Seguono Lazio (63), (62), (59) e (55), male la Fiorentina con soli 43 punti totali.

ROMA-CAGLIARI

La pesante sconfitta di Bergamo ha interrotto la risalita della Roma, chiamata ora a reagire tra le mura amiche dell'Olimpico contro un che non vince invece da cinque turni. L'ispiratissimo Mkhitaryan accompagnerà insieme a Pedro il centravanti Dzeko, con l'arretramento di Pellegrini ancora una volta in mediana.

Sfida ricca di goal negli ultimi incontri tra le due squadre: la Roma vanta sulla carta i favori del pronostico contro la squadra sarda, che deve però muovere la classifica per non rimanere invischiata nella zona rossa.

