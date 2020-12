Serie A, 10ª giornata: pronostici, consigli e statistiche

Analizziamo le quattro partite principali del 10° turno di Serie A: come arrivano le big a questa giornata di campionato.

Archiviato il quinto turno delle coppe europee, le big italiane tornano in campo per la decima giornata di . Analizziamo dunque nel dettaglio le quattro sfide sfide scelte per capire come arrivano le rispettive squadre all'appuntamento.

JUVENTUS-TORINO

Andamento fatto di alti e bassi per la di Pirlo fin qui in campionato: i bianconeri hanno offerto una buona prova in , ma devono riscattare la brutta prestazione offerta contro il . Allo Stadium va in scena il derby di , partita sempre particolare a prescindere dal momento delle due squadre.

I granata hanno un disperato bisogno di punti dopo un brutto avvio di stagione che ha portato la squadra di Giampaolo in zona retrocessione. L'ultima vittoria risale a un mese fa sul campo del , poi due pareggi e una sconfitta.

Madama è comunque imbattuta da sette gare di fila e Cristiano Ronaldo ha timbrato il suo 750° goal in carriera: l'ultimo successo in trasferta per i granata nel derby risale addirittura al 1995, da allora sono arrivati quattro pareggi e dieci sconfitte. Un dato che proietta la squadra di Pirlo come assoluta favorita.

INTER-BOLOGNA

La sofferta vittoria di Champions League contro il Monchengladbach ha restituito il sorriso in casa : la squadra di Conte cerca ora continuità in campionato ospitando il dopo le ultime due vittorie consecutive in campionato.

A San Siro arriva un Bologna in forma, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite. Anche in questo caso i padroni di casa partono nettamente favoriti sulla carta. L'Inter deve però interrompere un trend negativo che li ha visti sconfitti negli ultimi due precedenti in casa contro i rossoblù.

ROMA-SASSUOLO

Sfida ai piani alti tra e , entrambe protagoniste in questa Serie A con un grande avvio di stagione: entrambe devono però riscattare una pesante sconfitta subita nell'ultima giornata. I giallorossi hanno interrotto una lunga striscia di risultati utili consecutivi nel pesante ko di , mentre i neroverdi hanno incassato la prima sconfitta del loro campionato subendo la furia dell'Inter di Conte.

Partita che si presenta sulla carta piuttosto equilibrata, con i giallorossi leggermente favoriti sulla carta: i neroverdi in questa stagione non hanno mai perso in trasferta, ma nei 14 precedenti hanno vinto una sola volta all'Olimpico.

Ancora emergenza in difesa per Fonseca, che dovrà fare probabilmente a meno di Smalling e sicuramente di Mancini: toccherà dunque a Cristante arretrare sulla linea dei tre di difesa. Ancora assente invece Caputo nella squadra ospite: al suo posto nuova occasione per Raspadori

SAMPDORIA-MILAN

La rimonta in ha regalato la qualificaizone ai sedicesimi con un turno di anticipo a un MIlan che ora può concentrare le proprie forze sul campionato per blindare il primo posto in classifica: il Diavolo è l'unica squadra imbattuta del torneo insieme alla Juventus e vanta cinque punti di vantaggio su Inter e Sassuolo.

Dopo una buona serie di risultati la ha invece rallentato la propria corsa, collezionando solamente due punti nelle ultime quattro giornate. La squadra di Pioli ha messo in fila una striscia incredibile di 21 risultati utili consecutivi in campionato, strappando anche sei vittorie nelle ultime sei trasferte. La partita si presenta comunque piuttosto equilibrata, con i favori del pronostico leggermente spostati verso gli ospiti, forti di un ottimo momento di forma nonostante l'assenza di Ibrahimovic.

Dalla ripartenza dei maggiori campionati dello scorso maggio il è l'unica squadra europea insieme al ad avere in rosa almeno cinque giocatori con cinque goal all'attivo: Ibrahimovic, Calhanoglu, Leao, Kessié e Rebic.

