Sedicesimi di Europa League: le squadre qualificate

Il quadro delle squadre qualificate ai sedicesimi di finale di Europa League: tutte le informazioni e dove vedere il sorteggio in tv e streaming.

L'Europa League arriva al giro di boa con la chiusura della fase a gironi: altre 11 squadre si sono aggiunte alle 13 già qualificate prima dell'ultimo turno e alle retrocesse dalla Champions League. Ecco l'elenco completo delle squadre che approdano ai sedicesimi di finale, compresa la Lazio, con tutte le informazioni sul sorteggio.

SQUADRE QUALIFICATE SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

PRIMA FASCIA: Bayer Leverkusen, Salisburgo, Zenit, Dinamo Zagabria, Arsenal, Betis, Villarreal, Eintracht, Genk, Siviglia, Dinamo Kiev e Chelsea. Più Napoli, Inter, Valencia e Benfica (le 4 migliori terze dei gironi di Champions League).

SECONDA FASCIA: Zurigo, Celtic, Slavia Praga, Fenerbahçe, Sporting, Olympiacos, Rapid Vienna, Lazio, Malmo, Krasnodar, Rennes, BATE. Più Bruges, Galatasaray, Shakhtar Donetsk e Viktoria Plzen (le 4 peggiori terze dei gironi di Champions League).

Bayer Leverkusen, Zurigo, Dinamo Zagabria, Fenerbahce, Sporting, Betis e Lazio avevano già staccato il biglietto per i sedicesimi, mentre Salisburgo, Zenit, Arsenal, Eintracht Francoforte, Dinamo Kiev e Chelsea erano già certe del primato nei rispettivi gironi.

A queste si sono aggiunte Villarreal, Genk, Siviglia, Dinamo Kiev, Rapid Vienna, Malmo, Krasnodar, Rennes, BATE Borisov, Celtic, Slavia Praga e Olympiacos.

Nella prima fascia vengono inserite le quattro migliori terze dei gironi di Champions League con le 12 vincenti dei gironi di Europa League. In seconda fascia finiscono invece le quattro peggiori terze della Champions League con le seconde classificate dei gironi di Europa League. Le squadre dello stesso Paese possono incontrarsi soltanto dai quarti di finale in poi.

SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE: DATA E ORARIO

Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League è fissato per lunedì 17 dicembre a Nyon, l'inizio è programmato per le ore 13: sarà preceduto alle 12 dal sorteggio di Champions League.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno subito dopo quello della Champions League. L'evento sarà disponibile in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go e sul sito dell'UEFA su pc, tablet e smartphone. Sarà infine possibile seguire l'evento in diretta testuale su Goal.