Scommesse Serie A: quote e pronostico di Parma-Roma

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Parma-Roma, 19esima giornata di Serie A.

La maratona di fine 2018 in Serie A, dopo i turni del 22 e 26 dicembre, terminerà oggi con un altra giornata che vedrà tutte le 20 squadre del nostro campionato in campo nell'arco di poche ore. Nel pomeriggio, l'impegno più ostico fra il lotto di big dovrebbe avercelo la Roma che da settima in classifica vola a far visita al Parma. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico della gara del Tardini.

D'Aversa ritrova al centro della difesa Bruno Alves dopo la squalifica, ma dovrà fare a meno di Scozzarella e soprattutto c'è da valutare Inglese, comunque convocato e che dovrebbe stringere i denti. Gagliolo ancora terzino sinistro, con Gobbi che partirà dalla panchina. In attacco possibile inserimento di Siligardi.



PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, L. Rigoni, Barillà; Gervinho, Inglese, Siligardi.





Di Francesco non dovrebbe schierare Perotti dal 1’, potrebbe quindi esserci il recuperato El Shaarawy con Under e Zaniolo alle spalle di Dzeko pienamente ristabilito dopo l'infortunio e in vantaggio su Schick che ha smaltito un problema muscolare. I due mediani, visto il perdurare dell'assenza di De Rossi, saranno Cristante e Nzonzi.



ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.



Quote bet365: vittoria Parma 5,25 - pareggio 3,80 - vittoria Roma 1,66. Entrambe le formazioni stanno cercando di uscire da un periodi di crisi, sia di gioco che di risultati ed entrambe arrivano da una vittoria nel boxing day. Parma che in casa è una squadra da under scritto. Roma che invece in trasferta ha sempre subito goal in stagione tranne che in un'occasione. Diamo fiducia alla Roma che sta smaltendo gli infortunati ed è quasi tornata con la rosa al completo. Diciamo 0-2 con Dzeko primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.