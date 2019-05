Scommesse Serie A: quote e pronostico di Napoli-Inter

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Napoli-Inter

In contemporanea con - , al San Paolo di scendono in campo i padroni di casa contro l' . Match molto simile a livello di classifica e motivazione a quello di con il Napoli che non ha necessità di vittoria ma che di certo vuole ben figurare nell'ultimo match interno di questa stagione e con gli ospiti che invece necessitano di punti importanti in chiave Champions. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Ancelotti recupera Mertens e proverà a fare lo stesso per Insigne e Ounas, il talento di Frattamaggiore si è allenato in gruppo e almeno per la panchina sarà disponibile. In difesa potrebbe trovare spazio Albiol per avere minutaggio dopo il lungo stop accanto a Koulibaly, con Malcuit e Ghoulam in vantaggio come terzini su Hysaj e Mario Rui. A centrocampo Callejon e Zielinski saranno gli esterni, mentre Fabian Ruiz sarà affiancato da Allan. In attacco Milik centravanti supportato da Mertens. Infine, riaggregati al gruppo i ristabiliti Maksimovic e Diawara.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik.

Spalletti avrà ancora out De Vrij in difesa per infortunio: al suo posto si vedrà dal 1' ancora una volta Miranda. A destra rientrerà dalla squalifica D'Ambrosio, così come in regia Brozovic, che affiancherà Vecino. In attacco Icardi sfida Lautaro Martinez nel consueto duello per una maglia da titolare, mentre sulla trequarti da valutare le condizioni di Politano, che ancora non si è allenato in gruppo: in tal caso è pronto Candreva.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.

Quote bet365: vittoria Napoli 2,37 - pareggio 3,50 - vittoria Inter 2,87 in un match 1,72 e goal a 1,57. Quote dell'1X2 molto simili a quelle di -Atalanta e anche il pronostico, con un pareggio che potrebbe andare bene a entrambe è simile. Ma visto che gli ultimi sei match su sette sono finiti in no goal+under, seguiamo il trend e diciamo 0-0 come risultato esatto.

L'articolo prosegue qui sotto

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.