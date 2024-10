Scommesse Serie A: quote e pronostico di Milan-Udinese

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Milan-Udinese, turno infrasettimanale di Serie A

Turno infrasettimanale delicatissimo per il Milan. Non solo perchè i rossoneri arrivano da due ko di fila e quindi hanno complicato la loro posizione in classifica, ma anche perchè questa è la settimana che porta al big match contro la Juventus. A San Siro arriva un'Udinese in fiducia dopo il ritorno di Tudor. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di San Siro in questo articolo. Nella nostra pagina dedicata, invece, i giocatori troveranno le top quote vincente scudetto per questa stagione.

Gattuso ha a disposizione tutta la rosa eccetto Bonaventura e deve decidere se continuare a livello tattico con il 4-3-3, nonostante i risultati poco convincenti dell'ultimo periodo. Rispetto al k.o. contro la Sampdoria, a centrocampo sono probabili i rientri dal 1' di Kessié e Paquetá, con Biglia e Castillejo a riaccomodarsi in panchina. In difesa c'è Calabria, Conti ha dato forfait per un affaticamento. Davanti Calhanoglu tornerà alto nel tridente. L'alternativa è svoltare al 3-4-1-2, con Cutrone al fianco di Piatek dall'inizio e Paquetà sulla trequarti.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Tudor, dopo la vittoria interna sul Genoa, confermerà il 4-3-3. Il tecnico croato avrà ancora indisponibili per il turno infrasettimanale Nuytinck in difesa, Barak e D'Alessandro a centrocampo, mentre è tornato in gruppo Teodorczyk. Out per squalifica Stryger-Larsen e Sandro. Al posto dello svedese sulla destra potrebbe agire Ter Avest, mentre Behrami rileverà il brasiliano in mezzo al campo. In attacco Lasagna potrebbe spuntarla su Okaka, con Pussetto e l'argentino De Paul esterni alti. Non al 100% Troost-Ekong, pronto Opoku in difesa.

UDINESE (4-3-3): Musso; Ter Avest, Troost-Ekong, De Maio, Zeegelar; Fofana, Behrami, Mandragora; Pussetto, Okaka, De Paul.



Quote bet365: vittoria Milan 1,44 - pareggio 4,33 - vittoria Udinese 8,00 in un match da under over a scelta e no goal 1,70. Senza i goal di Piatek il Milan non vola e i numeri parlano chiaro. Rossoneri che però in casa segnano da 5 match di fila contro contro i 13 goal subiti in trasferta dall'Udinese nelle ultime 4 trasferte. Ci aspettiamo un riscatto dei ragazzi di Gattuso. Diciamo 2-0 con Piatek, appunto, primo marcatore.

