Scommesse Serie A: quote e pronostico di Milan-Napoli

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Milan-Napoli, 21esima giornata di Serie A

Sabato di Serie A che vede in campo due big. Stiamo parlando di Milan e Napoli che si sfideranno questa sera alle 20,30 al Meazza per poi incrociarsi di nuovo fra qualche giorno in coppa Italia. Tanti i temi caldi fa Piatek al ritorno in campo di Koulibaly proprio a Milano dove il 26 dicembre si prese i buu dalla curva dell'Inter. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico.

Gattuso ritrova Calabria, Romagnoli e Kessiè dopo il turno di squalifica, mentre rimpiazza l'infortunato Zapata con Musacchio. Paquetà conserva una maglia dopo l'ottima prova di Marassi col Genoa, a rischiare è Calhanoglu in favore di Borini nel tridente con Suso ed uno tra Cutrone e il neo-acquisto Piatek.



MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu.





Ancelotti lascia fuori dai convocati Allan, al centro dei rumors di mercato e protagonista di una settimana in cui si è allenato poco. Koulibaly e Insigne rientrano dalla squalifica, recuperato Hamsik: possibile panchina per Zielinski. In attacco, Milik più di Mertens.



NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Diawara, Hamsik, Fabian Ruiz; Milik, Insigne.



Quote bet365: vittoria Milan 3,10 - pareggio 3,40 - vittoria Napoli 2,30 in un match da under e gol 1,80. Milan che arriva dal 2-0 in quel di Genoa mentre Napoli che ha dato prova di forza vincendo 2-1 contro la Lazio nonostante le numerose assenze. La storia recente parla di 4 over negli ultimi 5 scontri diretti. Proviamo una vittoria in over del Napoli in rimonta simile all'andata. Diciamo 1-2 con Cutrone primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.