Scommesse Serie A: quote e pronostico di Lazio-Torino

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Lazio-Torino, 19esima giornata di Serie A

Ultima giornata del girone di andata di Serie A che ci regala un programma davvero fitto alle 15. Fra i molti match in palinsesto, c'è grande attesa per Lazio-Torino, gara che vedrà opporsi la quarta e l'ottava forza del nostro campionato, con le due squadre divise solo da 5 punti in classifica (31 contro 26). Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match dell'Olimpico.

Dubbio Lukaku-Lulic sull'out di sinistra, con quest'ultimo favorito. Sempre a centrocampo Lucas Leiva è da valutare, mentre davanti c'è il consueto ballottaggio fra Luis Alberto e Correa su chi agirà alle spalle di Immobile, con lo spagnolo favorito sull'argentino. Ma potrebbero anche giocare entrambi, con Luis Alberto mezzala e Leiva in panchina.



LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.





Mazzarri potrebbe confermare l'esperto Moretti al posto di Djidji, non al meglio. A centrocampo sulle corsie laterali De Silvestri e Ansaldi sono in vantaggio su Aina e Berenguer. In attacco Iago Falque affiancherà 'Il Gallo' Belotti. Occhio al portiere: Sirigu e Ichazo sono in dubbio, pronto Rosati.



TORINO (3-5-2): Rosati; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.



Quote bet365: vittoria Lazio 1,66 - pareggio 3,80 - vittoria Torino 5.25 in un match da over 1,80 e goal 1,75. Lazio che sta uscendo dalla crisi e do due vittorie con squadre di bassa classifica ora cerca il tris contro una diretta rivale per l'Europa. La squadra di Inzaghi arriva da 6 esiti goal di fila in casa. Granata che trasferta in questa stagione non hanno mai perso. Numeri che ci spingono a provare un pareggio per 2-2 con Immobile primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.