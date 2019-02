Scommesse Serie A: quote e pronostico di Lazio-Empoli

Anomalo anticipo di campionato questa sera all'Olimpico fra Lazio e Empoli, in modo da poter lasciare libero l'impianto per il match di rugby 6 nazioni fra Italia e Galles in programma nel weekend. Punti pesanti in palio sia per la zona Champions di Inzaghi sia per quella salvezza di Iachini in una gara con tante variabili e incognite. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Simone Inzaghi ritrova Milinkovic-Savic dopo la squalifica, ma perde per lo stesso motivo Parolo e dovrà rinunciare anche agli infortunati Lukaku e Wallace, mentre è quasi recuperato - ma solo per la panchina - Luiz Felipe. Grandi incertezze dalla trequarti in su, visto che Luis Alberto ed Immobile sono in dubbio: tra i due lo spagnolo è quello che sta meglio. Recuperato invece Correa, che dovrebbe supportare Caicedo in attacco. In difesa, davanti al portiere Strakosha, terzetto obbligato con Bastos, Acerbi e Radu. A destra Romulo potrebbe rilevare Marusic, in mediana dentro Berisha o Cataldi, tornano titolari Leiva e Lulic.



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Berisha, Lulic; Correa, Caicedo.





Iachini avrà ancora indisponibile per infortunio La Gumina, Capezzi e il nuovo arrivato Dragowski. A livello tattico l'allenatore marchigiano riproporrà il 3-5-2. Veseli, Silvestre e Rasmussen comporranno la linea difensiva. A centrocampo Di Lorenzo e capitan Pasqual presidieranno le fasce, in mezzo al campo Bennacer agirà da regista, con Krunic e Traoré mezzali. In attacco, infine, il brasiliano Farias affiancherà il bomber Caputo.



EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pasqual; Farias, Caputo.



Quote bet365: vittoria Lazio 1,36 - pareggio 5,00 - vittoria Empoli 8,50 in un match da over 1,50 e gol 1,70. Tre partite in sette giorni di cui una finita ai rigori in Coppa Italia contro l'Inter, potrebbero pesare per le Lazio. Ma il trend dell'Empoli in trasferta quest'anno è disastroso e iò conforta Immobile e compagni. Ci aspettiamo per un match combattuto e proviamo il 2-1 proprio con Ciro primo marcatore.

