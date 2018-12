Scommesse Serie A: quote e pronostico di Juventus-Sampdoria

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Juventus-Sampdoria, 19esima giornata di Serie A

Ultimo turno del girone di andata di Serie A tutta nella stessa giornata così come è successo il 22 e il 26 dicembre. Ad aprire le danze alle 12,30 toccherà alla Juventus capolista con 50 punti che ospiterà una delle squadre più in forma del campionato ovvero la Sampdoria, quinta con 29. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del mach dell'Allianz Stadium.

Allegri non avrà a disposizione per la sfida con i blucerchiati gli infortunati Barzagli, Cancelo e Cuadrado e lo squalificato Bentancur, mentre recupera Bernardeschi così come Matuidi che ha smaltito l'influenza. A centrocampo spazio a Pjanic in regia, davanti tornerà Cristiano Ronaldo con Mandzukic e uno tra Dybala e Douglas Costa. Turno di riposo per Bonucci. chance dal 1' per Rugani.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.





Giampaolo confermerà il 4-3-1-2, ma non avrà a disposizione lo squalificato Andersen: ballottaggio Tonelli-Ferrari per affiancare Colley. Ekdal dovrebbe occuparsi della regia, con Praet e Linetty mezzali. In attacco Ramirez supporterà il tandem offensivo che dovrebbe essere ancora composto da Caprari accanto a Quagliarella. Ancora out per infortunio Barreto e Bereszynski (ad agire da terzino destro sarà ancora una volta Sala), ma torna tra i convocati Regini.



SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella.



Quote bet365: vittoria Juventus 1,22 - pareggio 6,50 - vittoria Sampdoria 13 in un match da over 1,61 e no goal 1,57. Trend opposti per bianconeri in casa e doriani fuori. I primi arrivano da 4 esiti no goal fra le mura amiche mentre i secondi da 5 esiti goal in trasferta. Lo scorso anni una vittoria per parte. Crediamo che la Samp, in uno stato di forma di grazia, possa mettere in difficoltà i ragazzi di Allegri. Proviamo l'1-1 con Quagliarella primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.