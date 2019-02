Scommesse Serie A: quote e pronostico di Juventus-Parma

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Juventus-Parma, 22esima giornata di Serie A

Per la terza volta in stagione ci accingiamo a fare un pronostico su un match della Juventus dopo una sconfitta dei bianconeri. Eventi quindi sporadico che mette alle strette lo scommettitore che deve barcamenarsi per capire cosa potrebbe succedere dopo la caduta degli dei. Noi proveremo a scovare l'esito qualità/prezzo come al solito più conveniente per il match interno di questa sera contro il Parma. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico.

Allegri ha indisponibili in difesa Barzagli, Bonucci e Chiellini, out anche Cuadrado, mentre sono recuperati Khedira e Mandzukic. Davanti al portiere - che sarà Perin, come già preannunciato dal tecnico - gli esterni bassi saranno Cancelo e Spinazzola, mentre al centro sarà Rugani ad affiancare il nuovo arrivato Caceres. A centrocampo tornerà Pjanic in regia, con Khedira e la sorpresa Bernardeschi, favorito su Bentancur. Non al meglio Emre Can, colpito da gastroenterite. In attacco torna Mandzukic e viene confermato Ronaldo: con loro Douglas Costa.



JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo, Caceres, Rugani, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Bernardeschi; Douglas Costa, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.





D'Aversa avrà tre assenze a centrocampo, con Luca Rigoni, Grassi e Sierralta out per infortunio. Recupera invece Stulac. Difesa praticamente blindata, con Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni e Gagliolo a comporre la linea gialloblù. In mediana Barillà e Kucka dovrebbero agire da mezzali, con Scozzarella confermato in regia. In attacco Siligardi insidia Biabiany come esterno, per il resto saranno Inglese e Gervinho a completare il tridente.



PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany.



Quote bet365: vittoria Juventus 1,18 - pareggio 7 - vittoria Parma 17. Se è vero che i bianconeri hanno preso un solo goal nelle ultime 7 gare casalinghe, è anche vero che l'assenza contemporanea di Barzagli, Bonucci e Chiellini è un problema non da poco. Parma discontinuo ma già capace di impresa come la vittoria in casa dell'Inter a settembre. La velocità di Biabiany e Gaervinho potrebbe essere un grosso problema per la formazione di casa. Saremo impopolari, saremo folli ma noi ci proviamo: 0-1 con altro primo marcatore che comprende sia Biabiany che Gervinho.

