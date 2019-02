Scommesse Serie A: quote e pronostico di Inter-Sampdoria

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Inter-Sampdoria, 24esima giornata di Serie A

Con il successo di ieri sera del Milan sull'Atalanta, l'Inter sente il fiato sul collo dei cugini che ora hanno l'inerzia dalla loro. La forma dei nerazzurri non certo delle migliori e il caso Icardi, oltre ad essere un problema tecnico, potrebbe anche ripercuotersi sull'autostima dei nerazzurri che di colpo hanno perso il loro capitano e il loro attaccante guida. Di contro c'è una Sampdoria chiamata a riprendersi dopo un paio di prestazione negative. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Spalletti avrà out Vrsaljko, che ha terminato la stagione dopo l'intervento chirurgico e probabilmente non farà ritorno all'Inter. Sulla destra ci sarà D'Ambrosio, con il dubbio Asamoah-Dalbert a sinistra e Srkiniar e De Vrij a comporre la coppia centrale. In mediana Vecino affiancherà Brozovic, con ballottaggio Nainggolan-Joao Mario a completare il reparto. Out all'ormai ex capitano Icardi, alle prese anche con un problema al ginocchio: Lautaro Martinez pronto a guidare nuovamente l'attacco nerazzurro, come già in Europa League. Da verificare la disponiblità dell'acciaccato Keita, che potrebbe restare fuori dai convocati.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrj, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro.





Giampaolo ritrova Murru a sinistra dopo la squalifica, mentre non saranno disponibili per infortunio Caprari e Barreto. Ballottaggio Ramirez-Saponara sulla trequarti, mentre in attacco Gabbiadini e Defrel si giocano la maglia al fianco dell'inamovibile Quagliarella. Mediana scolpita con Praet e Linetty mezzali e lo svedese Ekdal in cabina di regia.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.



Quote bet365: vittoria Inter 1,53 - pareggio 4,00 - vittoria 7,00 in un match da over e goal 1,80. Inter reduce da due vittorie per 1-0 con Lautaro sempre decisivo. Samp che senza i goal di Quagliarella ha perso due match consecutivi senza segnare. Inoltre i liguri hann totalizzato 7 over negli ultimi 8 match in trasferta. Trend da over anche negli scontri diretti con 3 negli ultimi 4 incroci. Prevediamo una vittoria sofferta da parte dei nerazzurri: 2-1 con Lautaro primo marcatore.

