Scommesse Serie A quote e pronostico di Atalanta-Roma

Domenica davvero interessante visto che in ogni fascia oraria di questo turno di Serie A abbiamo match davvero caldi. Alle 15 c'è in programma un Atalanta-Roma che promette scintille, sia per la posizione in classifica delle due sia per la forma straordinaria di entrambe le formazioni. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match dell'Atleti Azzurri d'Italia.

Gasperini recupera Freuler almeno per la panchina. In difesa dovrebbe tornare dal 1' Palomino al posto di Djimsiti, mentre a centrocampo si va verso la conferma di Pasalic. A sinistra Gosens spera di scalzare Castagne, mentre in attacco Ilicic e Gomez saranno i due trequartisti dietro il centravanti Duvan Zapata.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez, Ilicic; D. Zapata.





Sempre tanti infortunati per Di Francesco, che non potrà ancora schierare Mirante, Juan Jesus e Perotti e ha perso anche Under nel corso della sfida col Torino. In dubbio Florenzi e Lorenzo Pellegrini, che sono comunque convocati. Nel ruolo di esterno destro Karsdorp potrebbe essere confermato e si gioca il posto con Santon. Riecco Nzonzi, che partirà titolare. In attacco Dzeko è in vantaggio su Schick per il ruolo di centravanti, con Kluivert, Zaniolo ed El Shaarawy a supporto. Di nuovo in gruppo De Rossi.



ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.



Quote bet365: vittoria Atalanta 2,15 - pareggio 3,60 - vittoria Roma 3,25 in un match da over 1,53 e goal 1,50. I numeri ci parlano di due squadre in piena salute con gli orobici reduci da 3 vittorie di fila con 13 goal fatti e con i giallorossi che ne hanno vinte 4 consecutive con 12 goal all'attivo. Il 3-3 dell'andata ci dà piena fiducia sull'esito goal e over la quota del pareggio è così alta che non si può passare. Proviamo il 2-2 con Dzeko primo marcatore.

