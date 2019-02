Scommesse Serie A: quote e pronostico di Atalanta-Milan

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Atalanta-Milan, 24esima giornata di Serie A

Sale la febbre per Atalanta-Milan in un match che Bergamo aspetta da tempo. Non sarà decisiva ai fine della corsa alla Champions ma sicuramente importante, delicata e con un peso specifico dei tre punti sicuramente fuori dal comune. Si affrontano due squadre in gran forma e distanti fra loro un solo punto. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Gasperini dovrebbe rilanciare Mancini nella difesa a tre, complice un problema al polpaccio per Djimsiti, comunque convocato e che sarà comunque da valutare nelle ore precedenti il match.Hateboer e Castagne sono ormai padroni delle fasce. Davanti Ilicic e il 'Papu' Gomez agiranno come d'abitudine a sostegno del centravanti Duvan Zapata. Ancora indisponibile il difensore Varnier, recuperato Gollini.

ATALANTA (3-4-2-1): E. Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez; D. Zapata.

Gattuso avrà ancora indisponibili per infortunio Zapata e Reina oltre a Bonaventura, ma ritrova in gruppo Caldara, anche se il difensore non è stato convocato per il match di Bergamo. Il tecnico rossonero confermerà nuovamente la squadra che ha superato il Cagliari a San Siro nell'ultima giornata. In difesa a destra Calabria è favorito su Conti, così come in mezzo al campo Bakayoko dovrebbe partire dal 1' con Biglia in panchina. In attacco Suso e Calhanoglu agiranno ai lati del bomber Piatek. Resta a casa Abate, colpito da un virus.



MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu.



Quote bet365: vittoria 2,00 - pareggio 3,40 - vittoria Milan 3,90 in un match da over 1,80 e goal 1,70. Entrambe sono in gran forma (sette match da imbattuta per l'Atalanta, cinque per il Milan). Entrambi hanno al loro arco frecce infuocate come Zapata e Piatek e all'andata i due team hanno dato spettacolo con un 2-2 divertente e emozionante. Proviamo a rigiocare lo stesso risultato esatto con Zapata primo marcatore.

