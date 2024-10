Scommesse Mondiali Russia 2018: quote e pronostico di NIgeria-Islanda

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match valido per il gruppo D dei Mondiali 2018 fra Nigeria e Islanda

A poco meno di 24 della clamorosa e pesantissima sconfitta dell'Argentina per mano della Croazia nel gruppo D dei Mondiali di Russia 2018, Messi e soci si siederanno sul divano per vedere da sta spettatori più che interessati un Nigeria-Islanda il cui risultato potrebbe decidere (quasi) in toto il destino dell'albiceleste. Per africani e nordeuropei è un vero spareggio verso il sogno degli ottavi. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Volvograd.

Nigeria che arriva a questo appuntamento con zero punti e quindi con l'unico obiettivo di vincere per risanare una situazione al momento negativo dopo il ko per 2-0 contro la Croazia. Gli africani hanno tutte le carte in tavola per vincere questo match ma molto dipenderà dai suoi attaccante che che nelle ultime gare (amichevoli compresi) stanno segnando col contagocce. Modulo 4-2-3-1 con Ighalo prima punta.

Islanda che continua a stupire. Dopo i quarti conquistati a Francia 2016, dopo la qualificazione come prima del girone senza passare per gli spareggi in questo momento la squadra ha nelle proprie mani il destino di una nazione. Una vittoria oggi potrebbe voler dire ottavi al 90%. Hallgrimsson non si discosta dal solito 4-4-1 con Sigurdsson e Finbogason in attacco.

Quote bet365: vittoria Nigeria 2,80 - pareggio 3,10 - vittoria Islanda 2,90 in un match da under 1,47. Il pareggio oggettivamente non serve a nessuno e quindi entrambe le formazioni dovranno fare qualcosa in più del minimo sindacale per vincere il match. Le difese nelle ultime gare hanno dimostrato grandi fragilità quindi l'over potrebbe non essere così un'utopia. Proviamo il 2-1 Islanda con Sigurdsson primo marcatore.

