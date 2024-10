Scommesse Mondiali Russia 2018: quote e pronostico della finale Francia-Croazia

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico della finale dei Mondiali di Russia 2018 Francia-Croazia

Amici di Goal Scommesse eccoci qui. La nostra avventura con i pronostici dei Mondiali di Russia 2018 sta per finire. Oggi arriva la ciliegina sulla torta con la finale fra Francia e Croazia. In tutti questi match vi abbiamo dato il nostro consiglio sul risultato finale e sul primo marcatore e lo faremo anche oggi, per quella che è la partita più attesa di tutta la stagione. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match del Luzhniki di Mosca. Per scoprire qual è il miglior sito scommesse per puntare sull'evento dei Mondiali, suggeriamo di visitare la nostra guida dedicata.

La Francia arriva a questo appuntamento con un record di 5-1-0 nelle sei gare contando i risultati nei 90 minuti e tenendo conto che la formazione di Deschamps, fra ottavi di finale, quarti e semifinali non ha mai avuto la necessità dell'ausilio degli extra time giocando quindi la bellezza di 90 minuti in meno (e due serie di rigori in meno degli avversari). Squadra compatta, giovane e completa in ogni reparto, la Francia è stata l'unica big a sopravvivere a questo Mondiale delle sorprese. Probabile formazione Francia (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. Allenatore: Didier Deschamps.

L'articolo prosegue qui sotto

Se la Francia ha già vinto un Mondiale e ha raggiunto già la finale per tre volte, la Croazia (che sportivamente nacque nel 1998) è ad un appuntamento storico visto che è alla sua prima finale. Il cammino dei ragazzi di Dalic è stato tortuoso fin dalle qualificazione dove per strappare il ticket per Mosca ha dovuto superare i playoff. Il girone con Nigeria. Argentina e Islanda ci aveva fatto vedere una squadra quasi irresistibile che poi invece si è improvvisamente involuta ma nonostante questo, carattere e talento hanno permesso a Modric e soci di passare il turno sempre in rimonta contro Danimarca, Russia e Inghilterra. Probabile formazine Croazia (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. Allenatore: Zlatko Dalić

Quote bet365: vittoria Francia 1,95 - pareggio 3,30 - vittoria Croazia 4,75 in un match da under 1,44. Francia più esperta e più completa. Francia più fresca a livello atletico e con una quota antepost di quasi un quarto rispetto a quella di partenza della Croazia. Tutti questo giustifica una quota vicino al raddoppio ma in un match del genere, noi che siamo abituati a andare contro mercato, non possiamo snaturarci. Proviamo l'1-1 con Griezmann primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.





Segui le scommesse di Goal.com su Twitter