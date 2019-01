Scommesse Coppa Italia: quote e pronostico di Napoli-Sassuolo

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Napoli-Sassuolo, ottavi di finale di Coppa Italia

Come da pronostico Lazio, Milan e Juventus hanno passato il turno con i rossoneri che (avendo il match sulla carta più equilibrato) sono andati fin ai supplementari. Oggi in campo Inter e Napoli e domani la Roma. In questo articolo vi parliamo di preview, probabili formazioni e pronostico del match degli azzurri in casa contro il Sassuolo in programma alle 20,45.

Classico 4-4-2 per Ancelotti. Fra i pali spazio a Karnezis, in difesa Hysaj e Ghoulam giocheranno da terzini, mentre Maksimovic affiancherà Koulibaly al centro. A centrocampo spazio a Diawara affiancato da Zielinski con Callejon e Fabian Ruiz sulle corsie laterali, ma occhio alla possibile chance per Ounas e Rog. Indisponibili Allan, Hamsik e Mertens, oltre lo squalificato Verdi. In avanti Milik con Insigne.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Diawara, Zielinski, F. Ruiz; Milik, Insigne.





De Zerbi ha annunciato le assenze di Ferrari, Marlon, Di Francesco e Adjapong. Si va verso il 4-3-3 con Lemos-Magnani coppia centrale con Lirola e Rogerio esterni. Davanti Matri a guidare l'attacco con Berardi ed uno tra Djuricic o Brignola. Non è da escludere, comunque, il passaggio al 3-5-2.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Lirola, Lemos, Magnani, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Matri, Djuricic.



Quote bet365: vittoria Napoli 1,30 - pareggi 5,50 - vittoria Sassuolo 8,50 in un match da over 1,53 e goal no goal a scelta. Napoli che arriva da 4 vittorie di fila in casa di cui 3 in handicap. Sassuolo reduce da due ko di fila di cui l'ultimo pesantissimo contro l'Atalanta con 6 goal subiti. Ci aspettiamo un match pazzo come l'ultimo in casa degli azzurri e proviamo un 3-2 con Insigne primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.