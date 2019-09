Sassuolo-SPAL, infortunio D'Alessandro: si teme rottura del crociato

Marco D'Alessandro lascia Sassuolo-SPAL nel corso del primo tempo per infortunio: c'è il rischio che si tratti del legamento crociato.

Brutto infortunio per Marco D'Alessandro , costretto a lasciare - al 25' del primo tempo. Il centrocampista dei ferraresi resta a terra dopo un'innaturale torsione del ginocchio.

Nel tentativo di anticipare un avversario, D'Alessandro finisce infatti con l'appoggiare male il piede a terra, rimediando un problema proprio al ginocchio. Allertato dai sanitari, Leonardo Semplici decide allora di togliere dal campo il giocatore.

A dare informazioni più dettagliate circa il problema accusato da D'Alessandro saranno ora gli esami strumentali, con la SPAL che teme però in un lungo stop. Il giocatore è parso infatti molto dolorante fin dal primo istante e secondo 'Sky Sport' c'è il rischio che si tratti di rottura del legamento crociato .

Preoccupato anche il tecnico Semplici, che in conferenza ha preferito però non sbilanciarsi: "Vedremo nelle prossime ore come sta, farà gli accertamenti. Speriamo non sia un infortunio grave, al ginocchio".