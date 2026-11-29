Il Napoli non trova la seconda vittoria consecutiva e frena ancora pareggiando per 0-0 contro il Sassuolo. Quella giocata dalla squadra di Allegri al 'Mapei Stadium' è una partita a ritmi troppo bassi e di fatto senza grosse occasioni da goal, con Hojlund mai messo in condizioni di rendersi pericoloso. Il Sassuolo invece non subisce goal per la prima volta in stagione.
I padroni di casa partono bene grazie all'ottimo lavoro di Bowie e alla regia di Matic, proprio l'attaccante schierato titolare a sorpresa al posto di Sebastiano Esposito potrebbe concludere a rete ma viene murato sul più bello da Rrahmani.
I ritmi del primo tempo sono piuttosto bassi col Napoli che fatica a produrre occasioni. La migliore è un tiro da fuori di Lang su cui Muric si rifugia in angolo. Davvero troppo poco per sperare di sbloccare il risultato.
All'inizio del secondo tempo ancora Muric salva su un colpo di testa ravvicinato di Rrhamani. Allegri prova a dare una scossa inserendo Neres per Politano e Favasuli per Olivera ma il Napoli non sfonda fino al 91' quando Muric è miracolo nel salvare su Lang. Poi gli azzurri chiedono un rigore ma Guida dopo revisione al VAR decide di non assegnare il penalty.
PAGELLE SASSUOLO-NAPOLI
Muric (6.5) le prende tutte e poi rischia la frittata, Caleta-Car (5.5) ferma Hojlund ma allarga troppo la mano, Bakola (6.5) entra con qualità, Matic (7) padrone a centrocampo. Bowie (5.5) lotta ma è impreciso, Esposito (6) fa salire la squadra, lampi di vero Berardi (6.5), Lauriente (6) si sacrifica.
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Rrahmani (6.5) domina nella sua area ma sbaglia una facile occasione, Olivera (5.5) soffre, Gilmour (6.5) il migliore a centrocampo, Anguissa (5.5) e McTominay (5.5) sottotono, Hojlund (5) non si vede mai, Lang (6.5) predica nel deserto perché anche Politano (5.5) è in serata no. Entrano male Neres (5.5) e Giovane (5).
SASSUOLO (4-3-3): Muric 6.5; Walukewicz 6, Idzes 6, Caleta-Car 5.5, Doig 6 (64' Obrador 5.5); Sulemana 6 (70' Bakola 6.5), Matic 7, Thorstvedt 6.5; Berardi 6.5, Bowie 5.5 (64' Esposito 6), Laurienté 6 (77' Dominguez 6). All. D'Aversa
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic 6; Spinazzola 6.5, Beukema 6, Rrahmani 6.5, Olivera 5.5 (62' Favasuli 6); Anguissa 5.5 (77' Giovane 5), Gilmour 6.5, McTominay 5.5; Politano 5.5 (62' Neres 5.5), Hojlund 5 (83' Lucca sv), Lang 6. All. Allegri
TABELLINO SASSUOLO-NAPOLI
SASSUOLO-NAPOLI 0-0
SASSUOLO (4-3-3): Muric 6.5; Walukewicz 6, Idzes 6, Caleta-Car 5.5, Doig 6 (64' Obrador 5.5); Sulemana 6 (70' Bakola 6.5), Matic 7, Thorstvedt 6.5; Berardi 6.5, Bowie 5.5 (64' Esposito 6), Laurienté 6 (77' Dominguez 6). All. D'Aversa
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic 6; Spinazzola 6.5, Beukema 6, Rrahmani 6.5, Olivera 5.5 (62' Favasuli 6); Anguissa 5.5 (77' Giovane 5), Gilmour 6.5, McTominay 5.5; Politano 5.5 (62' Neres 5.5), Hojlund 5 (83' Lucca sv), Lang 6. All. Allegri
Arbitro: Guida
Ammoniti: Idzes, Sulemana, Neres
Espulsi: Nessuno