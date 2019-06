Sarri alla Juventus, ironia social: spunta l'hashtag #GuardiolaSulCampo

Dopo l'annuncio di Sarri da parte della Juventus, su Twitter i tifosi avversari si sono scatenati: nel mirino chi ha sognato l'arrivo di Guardiola.

Maurizio Sarri sì, Pep Guardiola no. Il primo allenerà la e il secondo rimarrà al , come in fondo prevedibile nonostante le certezze contrarie di chi, nelle scorse settimane, aveva predetto l'arrivo a dello spagnolo. E ora, i social non perdonano.

Nelle scorse ore, su Twitter è infatti entrato in tendenza l'hashtag #GuardiolaSulCampo. Con riferimento, naturalmente, all'annosa e infinita querelle degli scudetti che la Juventus sente suoi in quanto vinti "sul campo", e di quelli ufficialmente riconosciuti dalle istituzioni dopo lo scandalo Calciopoli. Due in meno, per la precisione, ovvero quelli del 2004/05 e del 2005/06.

E così, da '37 sul campo' - ovvero il conto aggiornato - a #GuardiolaSulCampo il passo è breve. Evidente presa in giro nei confronti della Juventus, dei suoi tifosi e, soprattutto, nei confronti di tutti coloro che fino all'ultimo hanno sperato che il nuovo allenatore bianconero potesse davvero essere il catalano.

Invece, come si sa ufficialmente da qualche ora, a comandare la Juventus nella prossima stagione sarà Sarri. Meno affascinante e meno vincente rispetto a Guardiola, ma meno blindato dal proprio club di appartenenza (il ) rispetto al Pep. Se ne riparlerà nei prossimi anni.