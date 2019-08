Sampdoria a Vialli, ci siamo: closing previsto entro inizio settembre

Secondo il 'Secolo XIX', la Sampdoria sta per cambiare proprietà e passare alla società di cui fa parte Vialli: operazione da più di 100 milioni.

Il sogno della gente blucerchiata sta per diventare realtà: la è pronta a cambiare proprietà e a passare nelle mani del gruppo di Gianluca Vialli, campione d' nel 1991 da giocatore e, ora, deciso a chiudere per l'acquisto del club.

Secondo il 'Secolo XIX', la trattativa per il passaggio di proprietà da Massimo Ferrero a CalcioInvest LLC - società che, oltre a Vialli, comprende anche Fausto Zanetton, Jamie Dinan e Alex Knaster - è virtualmente conclusa. E il closing dovrebbe avvenire a breve: fine agosto, massimo inizio settembre. In tempo insomma per tuffarsi nella nuova stagione.

Mercoledì è scaduta l'esclusiva concessa al fondo inglese Aquilor, che non è riuscito a chiudere nonostante un'offerta superiore a quella presentata da CalcioInvest LLC. E così in corsa è rimasto il solo Vialli, pronto ora a prendersi il club dopo averne fatto le fortune da calciatore a fine anni Ottanta e, soprattutto, inizio Novanta.

L'ammontare dell'offerta? Più di 100 milioni complessivi. Ovvero 85 di parte fissa, oltre a una trentina per ripianare i debiti della società. Una decina di milioni li sborserà di tasca propria Edoardo Garrone, figlio dell'ex presidente Riccardo, per poter agevolare la cessione.

Se tutto andrà come previsto, insomma, a breve la Sampdoria avrà nuovi proprietari. L'era di Massimo Ferrero, ormai inviso a gran parte della tifoseria, sta per concludersi. E, dopo 27 anni, sta per iniziare quella targata Gianluca Vialli.