Sampdoria, Tonelli non gioca per evitare l'obbligo di riscatto: tornerà al Napoli

Tonelli è finito in panchina perché la Sampdoria non vorrebbe fare scattare l'obbligo fissato a 20 presenze. Il difensore tornerà al Napoli.

Dopo un inizio di stagione da titolare inamovibile, che gli era valsa anche la convocazione di Mancini in Nazionale, ormai da parecchie settimane Lorenzo Tonelli è uscito dai radar.

Secondo 'Il Mattino' però alla base della scelta di tenere il difensore in panchina non ci sarebbero ragioni tecniche, bensì la volontà da parte della Sampdoria di non fare scattare l'obbligo di riscatto.

Tonelli infatti ha già collezionato 13 presenze e alla ventesima partita giocata i blucerchiati sarebbero costretti a riscattarlo dal Napoli.

Napoli dove a questo punto, a meno di clamorosi colpi di scena, il difensore rientrerà il prossimo giugno e che dovrà poi trovargli una nuova sistemazione.

In realtà già durante il calciomercato di gennaio il Napoli aveva cercato di piazzare Tonelli a Empoli ma l'accordo col club toscano non era stato raggiunto e dunque il difensore resterà alla Sampdoria. Ma solo fino a giugno.