Sambenedettese, club messo in mora dai calciatori: non pagati gli stipendi

I calciatori hanno deciso di mettere formalmente in mora la Società Sambenedettese in relazione al pagamento delle retribuzioni dovute.

Delicata la situazione che sta vivendo la Sambenedettese, squadra che milita nel girone B di Serie C. Il club non ha pagato gli ultimi stipendi ai suoi dipendenti e, come atto formale, i calciatori e la squadra hanno annunciato la messa in mora del club.

Questo il comunicato diramato dal sito ufficiale dell'AIC, Associazione Calciatori Italiani:

"Ancor oggi non risultano pagate le retribuzioni di novembre, dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021, nonostante si sia più volte evidenziato alla Società le gravi conseguenze che tutto ciò sta causando agli scriventi; ciò nonostante, non abbiamo ancora ricevuto alcuna rassicurazione sulle tempistiche di pagamento delle mensilità arretrate. La Società colposamente tace. Per questo motivo, stante l'insostenibilità della situazione venutasi a creare, la squadra – con il supporto dell'Assocalciatori – ha deciso di mettere formalmente in mora la Società in relazione al pagamento delle retribuzioni dovute, nelle forme previste dall'art. 17 dell'Accordo Collettivo AIC – Lega Pro – FIGC.

Si tratta di un atto formale e necessario, finalizzato alla salvaguardia dei nostri diritti retributivi costituzionalmente garantiti, nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo. Da parte nostra, in queste settimane ed ancor oggi, la chiarezza e l'impegno non sono mai mancati e così sarà anche nel prosieguo del campionato. Purtroppo, non abbiamo incontrato chiarezza dalla nostra società; a fronte di molteplici interventi a mezzo stampa, non è stata spesa una sola parola per rassicurarci in ordine al ripristino della ordinaria gestione economica del Club".

La lettera è firmata proprio dai calciatori della Sambenedettese. Intanto la squadra si trova all'ottavo posto in classifica nel birone B di Serie C. Tra i calciatori della 'Samb', ricordiamo, ci sono anche due ex Serie A come Ruben Botta e Maxi Lopez. L'allenatore, invece, è Pablo Montero.