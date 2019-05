Il saluto di Ronaldo ad Allegri: "Un grande uomo, è stato un piacere"

Cristiano Ronaldo ha affidato a Twitter il suo saluto a Massimiliano Allegri: “Un sono anno insieme, ma è stato eccezionale”.

Il comunicato con il quale la ha annunciato la separazione da Massimiliano Allegri al termine di questa stagione, ha di fatto messo fine ad un’era.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Approdato sulla panchina bianconera nell’estate del 2014, il tecnico livornese ha in cinque stagioni condotto la squadra alla conquista di cinque Scudetti, quattro Coppe , due Supercoppe Italiane, ed anche due finali di .

L'articolo prosegue qui sotto

Normale quindi che Allegri verrà per forza di cose ricordato come uno dei migliori allenatori della storia della Juventus e che il suo addio abbia provocato un piccolo terremoto nell’ambiente bianconero e non solo.

Chi del suo straordinario ciclo ha fatto parte per un solo anno, lasciando comunque un grande segno, è Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, arrivato la scorsa estate a al termine di quella che è stata definita una delle ‘trattative del secolo’, ha voluto salutare e rendere omaggio a Massimiliano Allegri attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter.

Grazie mister! Abbiamo vissuto un solo anno insieme ma è stato eccezionale perché oltre a essere un grande allenatore sei un grande uomo. È stato un piacere lavorare con te! pic.twitter.com/n2ojUGI84M — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 18 maggio 2019

“Grazie mister! Abbiamo vissuto un solo anno insieme ma è stato eccezionale perché oltre a essere un grande allenatore sei un grande uomo. È stato un piacere lavorare con te!”.

Un post ricco d’affetto, lo stesso che un commosso Allegri ha mostrato per i suoi ragazzi al momento della conferenza stampa di congedo.