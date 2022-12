Salt Bae in campo con la Coppa del Mondo: inchiesta della FIFA

L'imprenditore turco è riuscito ad entrare in campo dopo Argentina-Francia e farsi fotografare con la coppa: "Accesso indebito".

Continuano le polemiche per la presenza del ristoratore Nusret Gökçe, meglio noto come Salt Bae, nei festeggiamenti dell'Argentina. L'imprenditore, divenuto noto grazie ai social per il suo particolare modo di salare la carne, è riuscito ad entrare sul terreno di gioco e prendere tra le mani la Coppa del Mondo conquistata dalla formazione albiceleste.

Non è ancora chiaro come Salt Bae sia riuscito a rimanere in campo nonostante nessun collegamento con l'Argentina e i suoi giocatori, baciando la coppa e facendosi fotografare più e più volte con i giocatori albicelesti, tra cui Messi, dopo il trionfo contro la Francia.

Se Giuseppe Rossi si è scagliato duramente sui social insieme a migliaia di tifosi, la FIFA ha deciso di avviare un'indagine per far luce sulla questione:

"A seguito di una revisione, la FIFA ha stabilito come alcune persone hanno ottenuto un accesso indebito al campo dopo la cerimonia di chiusura allo stadio Lusail il 18 dicembre. Verrà intrapresa un'azione interna appropriata".

Salt Bae, tra l'altro, è stato bandito dall'US Open del 2023, evento tennistico annuale facente parte del Grande Slam: l'ingresso in campo dopo Argentina-Francia non è stato gradito dagli organizzatori del torneo statunitense, che hanno optato per tenere fuori prossimamente il ristoratore turco.

Tornando al trofeo della Coppa del Mondo, in teoria questo potrebbe essere sollevato solamente dagli atleti che lo hanno vinto, dalle massime cariche di Stato dei vari paesi e dallo stesso Presidente della FIFA. Proprio Infantino è stato spesso fotografato con Salt Bae in Qatar, ricevuto dallo stesso nel suo ristorante.

Il trofeo viene restituito dalla squadra vincitrice alla FIFA in seguito ai festeggiamenti e tenuto nella sede dell'organismo internazionale fino alla successiva edizione. L'Argentina riceverà come di consueto una copia dell'originale.