Salernitana-Venezia in tv e streaming: dove vederla

Salernitana e Venezia si affrontano nell’andata dei Playout di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Sembrava già giunto alla sua conclusione, il campionato di Serie B si ritrova invece a dover emettere ancora un importantissimo verdetto: bisogna stabilire chi tra e accompagnerà , e in Serie C.

Uno scenario clamoroso quello che si è venuto a creare, figlio della decisione della Lega di Serie B di fa svolgere quei Playout che sembravano destinati a non disputarsi. La conferma finale che campani e lagunari saranno chiamati a giocarsi la permanenza nella serie cadetta, è tra l’altro arrivato solo nella giornata di lunedì quando il Tar del ha respinto il ricorso del Venezia che chiedeva la sospensione cautelare degli spareggi.

La prima delle due sfide vedrà quindi le due squadre impegnate a Salerno. Ad affrontarsi saranno due squadre che hanno chiuso la regular season appaiate a quota 38 punti, ovvero una sola lunghezza di vantaggio su quel terzultimo posto che avrebbe decretato la retrocessione.

QUANDO SI GIOCA SALERNITANA-VENEZIA

Salernitana-Venezia, gara di andata dei Playout di Serie B si giocherà mercoledì 5 giugno allo stadio Arechi di Salerno. Fischio d’inizio previsto alle ore 20,45, il match di ritorno si disputerà il prossimo 9 giugno.

DOVE VEDERE SALERNITANA-VENEZIA IN TV E STREAMING

Il match che vedrà protagoniste Salernitana e Venezia sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da DAZN. Telecronaca dell’evento affidata a Marco Calabresi, con commento tecnico di Dario Marcolin.

Come di consueto, sarà possibile seguire la sfida su diversi positivi come pc, tablet, smartphone e smart . Salernitana-Venezia sarà inoltre visibile su tutte le televisioni collegandovi un decoder Sky Q, console Playstation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora tramite Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

Dopo il triplice fischio finale, sarà poi possibile rivedere gli highlights della gara o la partita integrale on demand.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-VENEZIA

Nonostante le incertezze delle ultime settimane, la Salernitana ha sempre continuato ad allenarsi e prova quindi a presentarsi all’appuntamento nelle migliori condizioni possibili. Menichini dovrebbe affidarsi ad un 4-3-3 nel quale ci sarà Jallow nel reparto avanzato visto che ha rinunciato alla convocazione della Nazionale gambiana. Dovrebbe agire con Djavan Anderson sugli esterni rispetto alla punta centrale Djuric. In difesa non scontati i rientri di Schiavi e Gigliotti.

Moltissimi problemi di formazione per Cosmi che a Salerno dovrà fare i conti con una lunghissima lista di indisponibili. Non potrà contare sullo squalificato Domizzi e sugli infortunati Citro, Besea, Di Mariano e Garofalo. Mazan e Vrioni sono stati inoltre convocati dalla Slovacchia e dall’Albania Under 21, mentre Zennaro è con l’Under 19. Il tecnico proverà a recuperare Segre e Zigoni.

SALERNITANA (4-3-3): Micai; Pucino, Mantovani, Migliorini, Lopez; Odjer, Di Tacchio, Akpa Akpro; D. Anderson, Djuric, Jallow.

VENEZIA (4-3-3): Vicario; Zampano, Modolo, Cernuto, Bruscagin; Bentivoglio, Schiavone, Suciu; Lombardi, Bocalon, St Clair.