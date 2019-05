La Salernitana cambia: Gregucci esonerato a 90 minuti dalla fine

Reduce dall'ennesimo ko e a rischio retrocessione, la Salernitana cambia prima dell'ultima giornata: al posto di Gregucci dovrebbe tornare Menichini.

Esonerare un allenatore a 90 minuti dalla conclusione? Non è una novità, ma non è nemmeno una consuedutine. Quando si è all'ultima spiaggia, però, è una carta che si può giocare. E la , esonerando Angelo Gregucci, ha scelto di farlo.

Il cambio in panchina è ufficiale dal primo pomeriggio: Gregucci non è più l'allenatore della Salernitana. L'ex allenatore tra le altre del paga un rendimento recente da brividi: il ko interno di ieri contro il (1-2) è il quarto di fila, l'ottavo nelle ultime 8 giornate.

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Angelo Adamo Gregucci unitamente al suo allenatore in seconda Giuseppe Ton.

La Società comunica altresì di aver temporaneamente affidato la guida tecnica a Luigi Genovese. — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) 6 maggio 2019

Dal possibile sogno playoff, la Salernitana è rapidamente crollata fino al sest'ultimo posto a pari punti col : oggi eviterebbe i playoff, ma soltanto grazie al criterio degli scontri favorevoli contro i toscani (3-1 all'Arechi, ko per 1-0 al Picchi). L'ultima giornata la Salernitana sfiderà il in Abruzzo, mentre il Livorno volerà a contro i veneti, già retrocessi in C.

Gregucci lascia così la panchina della Salernitana per la terza volta nella propria carriera: la prima nel 2005, quando l'ex difensore della decise di mettersi alla prova in per tentare l'avventura (finita presto) al Lecce, e la seconda nel 2014. Era arrivato a dicembre per rimpiazzare Stefano Colantuono.

Detto che assieme a Gregucci è stato licenziato anche Giuseppe Ton, il suo secondo, la scelta per il successore dovrebbe cadere su Leonardo Menichini, pure lui una vecchia conoscenza della Salernitana: si è già seduto sulla panchina campana nel 2014/15 e negli ultimi mesi del 2015/16.