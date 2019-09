Salernitana, Calaiò lascia il calcio giocato: c'è il comunicato del club

Emanuele Calaiò appende le scarpe al chiodo all'età di 37 anni dopo aver giocato 605 partite e aver segnato 197 goal.

Una carriera iniziata nella stagione 1999-2000 e spesa interamente in : dopo aver vestito ben dieci maglie diverse Emanuele Calaiò ha deciso di dire basta con il calcio giocato. Il giocatore ha annunciato il suo ritiro.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Questo il comunicato della sul proprio sito ufficiale:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che domani, mercoledì 18 settembre, alle ore 11:00 presso la Sala Stampa dello Stadio “Arechi” Emanuele Calaiò incontrerà i giornalisti in conferenza stampa per comunicare il suo addio al calcio giocato. La Società, nel ringraziare Calaiò per la professionalità dimostrata in questi mesi e nel ricordare i grandi meriti umani e tecnici dimostrati nella sua lunga carriera, ha deciso di affidargli un ruolo dirigenziale all’interno del settore giovanile granata".

Calaiò aveva giocato nell'ultima stagione con il club campano, andando a segno due volte in 14 presenze. L''arciere' ha vestito anche le maglie di Ternana, Messina, , , Siena, , Catania, e .

Sono 174 i gettoni collezionati in per Calaiò, che ha però speso gran parte della sua carriera in Serie B, dove ha messo in fila ben 289 presenze con 107 reti. Nel suo futuro c'è un ruolo da dirigente all'interno del settore giovanile della Salernitana.