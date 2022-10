Saint-Etienne retrocesso in Ligue 2? Ora lotta per evitare la terza serie

La storica squadra francese, seconda per titoli vinti dopo il PSG, non sta vivendo una positiva prima parte di stagione in Ligue 2.

Il 2022 è partito come un anno thriller per i tifosi del Saint-Etienne, diventato horror tra la primavera e l'autunno. La seconda squadra più titolata di Francia, appena superata dal PSG dopo una cavalcata decennale, è infatti retrocessa in Ligue 2 tra lo stupore generale. Ora si trova in zona retrocessione.

Appena otto punti in undici gare per l'ASSE, un dato che evidenzia come la crisi non sia finita ma sia appena all'inizio. La squadra ha ovviamente perso i suoi migliori giocatori dopo la retrocessione e i nuovi arrivati non sono stati fin qui all'altezza del logo sulla maglia.

Gourna-Douath è passato al Lipsia, Bouanga gioca con Bale e Chiellini a Los Angeles, mentre Mangala è rimasto svincolato e Khazri si è unito al Montpellier. Il 25enne ivoriano Krasso è stato confermato, rispondendo presente: otto reti e tre assist in undici turni, una luce nel buio.

Nonostante i dati di Krasso, infatti, il Saint-Etienne non riesce ad andare oltre le sue reti, anche in virtù di uno stadio senza tifosi per la prima parte di stagione. La squadra paga infatti l'invasione di campo violenta andata in scena al 90esimo dell'ultimo match di Ligue 1: fumogeni nel tunnel degli spogliatoi, giocatori dell'Auxerre in pericolo.

A causa del match che ha sancito la promozione dell'Auxerre ai danni del Saint-Etienne, i padroni di casa hanno inizialmente visto nella propria classifica il -6 di penalizzazione per quanto successo, dunque divenuto -3. Per questo, in teoria, i punti sarebbero undici, ma risultano essere otto. In piena zona retrocessione.

In casa contro il Paris FC, con i tifosi nuovamente al seguito, il Saint-Etienne proverà a rilanciarsi e risalire la china. Ora come ora la lotta per il ritorno immediato in Ligue 1 sembra essere solo utopia, ma la stagione è comunque all'inizio.

Già contro il Grenoble si sono rivisti i fans allo Stade Geoffroy-Guichard, essenziali per le prossime gare. La retrocessione verrà prima o poi accettata, magari osservando come dopo l'ultima l'ASSE abbia ritrovato l'Europa, godendosi campioni come Aubameyang.