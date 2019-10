Sahin appoggia la Turchia sui social: arriva il licenziamento dal St.Pauli

Dopo la presa di posizione dei giorni scorsi il St.Pauli ha deciso di licenziare Cenk Sahin. Il giocatore si era schierato al fianco della Turchia.

Dopo la dura presa di posizione arriva anche il licenziamento per Cenk Sahin, calciatore turco il cui cartellino era di proprietà del St.Pauli ma che non vestirà più la maglia del club.

Sahin paga così il post pubblicato su Instagram qualche giorno fa, in cui si schierava apertamente al fianco della nell'offensiva in atto contro la popolazione curda.

Un post che, peraltro, il St.Pauli aveva subito condannato con estrema fermezza annunciando proveddimenti. Poi puntualmente arrivati.

Der FC St. Pauli stellt Cenk #Sahin mit sofortiger Wirkung frei.



Alle Infos 👇🏼#fcsp https://t.co/EVg8Zv5I8j — FC St. Pauli (@fcstpauli) October 14, 2019

Il St.Pauli ha spiegato il licenziamento di Sahin con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito.

"I principali motivi sono il ripetuto disprezzo dei valori del club e la necessità di proteggere il giocatore. Il fatto che rifiutiamo ogni atto di guerra non può essere in discussione".

Il contratto di Sahin, per la tutela di tutte le parti coinvolte, resta in essere e il St.Pauli concederà al giocatore la possiblità di continuare ad allenarsi e scendere in campo con altri club.

In hanno fatto molto discutere le prese di posizione di Cengiz Under e Merih Demiral, giocatori turchi di e che si sono schierati dalla parte del loro Paese.