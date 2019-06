Sagnol duro su Leonardo: "Al Milan ha speso 200 milioni e non è andato in Champions"

Dopo un altro passaggio al come direttore sportivo, Leonardo è tornato al e punta a portare la squadra sul tetto d'Europa. Non tutti però sono convinti possa farcela.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Una dura critica al lavoro del brasiliano è arrivata da Willy Sagnol. Il terzino destro francese ex , opinionista di 'RMC', ha parlato dell'esperienza al Milan del direttore sportivo.

"Leonardo ha fatto buone cose, come comprare Verratti. Ma bisogna giudicare tutto quello che ha fatto. Al Milan ha speso 200 milioni e non si è nemmeno qualificato per la , e si sono ritrovati nei guai con il fair play finanziario. Ha sempree speso tanto e non ha ottenuto i risultati attesi".