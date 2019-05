Roma, Zaniolo saluta De Rossi: "Un privilegio giocare con te"

Nicolò Zaniolo omaggia Daniele De Rossi nel giorno dell'addio alla Roma: "Mi hai fatto sentire in famiglia dal primo giorno, grazie capitano".

Dopo 18 anni sta per concludersi l'avventura di Daniele De Rossi alla : il capitano ha annunciato in conferenza stampa l'addio alla squadra giallorossa ma non al calcio, intenzionato com'è a proseguire una carriera che finora ha conosciuto solo due colori.

Tante le manifestazioni d'affetto nei suoi confronti: dal saluto di Francesco Totti, amico ed ex compagno di mille battaglie da cui ha ereditato la fascia, a quello di Nicolò Zaniolo che invece ha avuto modo di conoscerlo soltanto qualche mese fa.

Il talento classe 1999 ha pubblicato un commovente post sul proprio account Instagram con la foto di un abbraccio tra i due e un messaggio, doveroso per omaggiare un campione sia dentro che fuori dal rettangolo verde.

"Non ero ancora entrato a Trigoria quando mi è arrivato un tuo messaggio con scritto 'benvenuto in famiglia'. È proprio così che mi hai fatto sentire giorno dopo giorno... Grazie capitano, è stato un grande privilegio giocare con te".

Chissà che anche Zaniolo non possa emulare De Rossi e scegliere di sposare un progetto a lungo termine: le ultime dichiarazioni su un futuro nella Capitale sono già un bell'inizio.