Calciomercato Roma, Zaniolo: "Sono pronto per il rinnovo"

Nicolò Zaniolo si lega alla Roma: "Le lusinghe di altri club fanno piacere ma mi vedo in giallorosso. Sono contento di restare".

In pochi, forse nessuno, si sarebbero aspettati un'esplosione del genere: Nicolò Zaniolo ha sorpreso per le tempistiche brevi che lo hanno portato a diventare una stellina del nostro calcio, affermandosi come uno dei punti fermi della del presente. E del futuro.

Il 19enne ha ricevuto il premio 'Beppe Viola' e, alla stampa presente, ha dichiarato amore ai colori giallorossi respingendo le avances dei club interessati, in primis.

"Ho ancora altri quattro anni di contratto, mi vedo qui in futuro. Logico che ricevere le lusinghe di altre società fa piacere, ma sono pronto a firmare il rinnovo perché qui sono felice. Sono contento di rimanere".

Nella mente di Zaniolo c'è solo il finale di stagione e la lotta per agguantare un posto nella prossima , impresa non facile alla luce degli ultimi risultati come le vittorie di e .